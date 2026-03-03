Hande Kazanova'dan 2026 Mart ayı burç yorumları

Mart 2026 gökyüzü hareketleri ve tutulmalar neleri fısıldıyor? Hande Kazanova analiziyle Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının Mart 2026'da yaşayacağı değişimleri, önemli gündemleri birlikte keşfedelim...

KOÇ BURCU 21 Mart-20 Nisan

Mart başında Mars’ın Balık burcuna geçişi, enerjisel olarak kendinizi biraz güçsüz hissetmenize neden olabilir. Bu zamanı, geleceğe yönelik hedeflerinizi şekillendirmek ve stratejilerinizi belirlemek için değerlendirmeye özen gösterin. Büyük değişimler açısından çok da destekli bir dönemde olmayabilirsiniz. 3 Mart’ta gerçekleşecek tam Ay tutulması, sağlık alanınızı etkiliyor. Bu tutulma, sağlıkla ilgili konuların hayatınızda önem kazanmasına neden olabilir. Çalışma koşulları, iş düzeniniz, günlük yaşam rutininiz ve sağlığınıza dair alacağınız kararlar bu dönemin ana temaları olacak. 30 Mart itibarıyla ise yeni bir döngü başlıyor. Bu dönem, gelirlerinizi artırabileceğiniz, para kazanma potansiyelinizi yükseltecek fırsatlarla karşılaşabileceğiniz bir süreç olacak.

BOĞA BURCU 21 Nisan-20 Mayıs

Mart ayında arkadaşlarınızla bir araya gelmek, yeni çevre oluşturmak ve yeni insanlarla tanışmak gündemde olacak. 3 Mart’ta Başak burcunda tam bir Ay tutulması gerçekleşiyor. Bu tutulma aşk hayatınızı hızlandırabilir. Aradığınız aşk sosyal çevreleriniz aracılığıyla karşınıza çıkabilir. Uzun zamandır arayış içindeyseniz bu tutulma sizi hareketlendirecek. 19 Mart’taki yeni ay sosyal çevre alanlarınızı hareketlendirecek. Çevre değişikliği yapmak, önemli projeleri başlatmak veya bir lansman hazırlıyorsanız bu yeniaydan yararlanmanız doğru olacaktır. Bir gün sonra Merkür’ün düzelmesiyle gönül rahatlığıyla harekete geçebilirsiniz. 30 Mart sonrasında alışverişleriniz bakımlarınız hızlanabilir.

İKİZLER BURCU 21 Mayıs-21 Haziran

Mart ayı başında enerjisel olarak bir yenilenme etkisiyle karşılaşacaksınız. Kariyerinize, iş hayatınıza ve iş seçeneklerinize enerjinizi yöneltmek ön plana çıkabilir. 3 Mart’ta tutulma ev, aile ve yuva alanlarınızda etkili olacak. Ailevi konular, burada alınacak önemli kararlar ön plana çıkabilir. Yer değişikliği yapmak, taşınmak, evlatla ilgili ilişkilerde bulunmak ya da aile büyüklerinin hayatında alınacak önemli kararlar bu Ay tutulmasının yansımalarından olabilir.11 Mart’ta Jüpiter düzeliyor. Jüpiter para alanlarınızda geriliyordu; şimdi yaz aylarına kadar maddi konularda oldukça şanslı bir döneme giriyorsunuz. 19 Mart’ta gerçekleşecek yeni ay kariyerinizde yeni açılımlar getirebilir. Bu yeni ayla birlikte maddi konuları ele almak da önem kazanacak.

YENGEÇ BURCU 22 Haziran-22 Temmuz

3 Mart’taki tam Ay tutulması yakın çevre, akraba ve kardeşler alanınızda gerçekleşecek. Bu Ay tutulması da yine çevresel faktörleri ön plana çıkaracak. Akraba ve kardeşlerinizin hayatında hızlı gelişmeler olabilir. 11 Mart’ta Jüpiter’in düzelmesiyle beraber şans faktörünüz yükselmeye başlıyor. Jüpiter, haziran sonuna kadar size büyük fırsatlar ve açılımlar sunacak. 19 Mart’taki yeni ay, seyahat, ticaret, uluslararası ilişkiler, turizm ve sosyal medya alanlarında önemli kararları uygulamaya geçirmenize neden olacak. Bir gün sonra Merkür’ün düzelmesiyle birlikte ticari faaliyetler, hukuki süreçler, yurtdışı bağlantılı işler, yabancılarla yapılacak iş birlikleri, eğitim ve seyahat konularında açılımlar hızlanabilir. 30 Mart itibarıyla sosyal çevreniz hareketleniyor.

ASLAN BURCU 23 Temmuz-22 Ağustos

Mart ayının başında enerjinizi müşterek para alanlarına yönlendiriyorsunuz. Bu dönemde tehlikeli yerlerden, durumlardan ve insanlardan mümkün olduğunca uzak durmaya özen gösterin. 7–8 Mart ve 10 Mart civarında eğitimle ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Evliyseniz eşinizin akraba ve kardeşleriyle bir arada olmak, onlarla hızlı planlar yapmak bu dönemde önem kazanabilir. 20 Mart’ta Merkür’ün düzelmesiyle birlikte maddi konularda belirlenmesi gereken önemli kararlar daha net bir şekilde devreye girebilir. 22–25 Mart döneminde eğitim, seyahat, ticaret ve yurtdışı bağlantılı işlerde önemli gelişmeler ve sorumluluklar karşınıza çıkabilir. 30 Mart’tan sonra ise kariyerinize ve iş hayatınıza odaklanmaya başlıyorsunuz.

BAŞAK BURCU 23 Ağustos-22 Eylül

Mart ayı burcunuzda meydana gelen son Ay tutulmasıyla başlıyor. Geçtiğimiz yıl mart ayında yine bu alanlarda tutulmalar yaşamış, hayatınızla ilgili önemli kararlar almış, özellikle sağlığınızla ilgili zorunlu değişimlere gitmek durumunda kalmıştınız. Şimdi bu Ay tutulması, sağlığınız, beslenme alışkanlıklarınız, yaşam düzeniniz ve ilişkilerinizi ilgilendiren konularda hızlı gelişmeleri karşınıza getirebilir. 19 Mart’la beraber özel hayatınıza dair önemli adımlar gündeme gelecek. Evlenmek, sözlenmek, nişanlanmak, bir teklif yapmak, ailelerin tanışması veya ilişkiyi bir üst seviyeye taşımak için uygun bir zaman. 30 Mart’tan itibaren daha çok gezeceğiniz, dolaşacağınız, seyahatlerinizin hızlanacağı bir döneme giriş yapıyorsunuz.

TERAZİ BURCU 23 Eylül-22 Ekim

Mart başında gündelik hayatın hızlanmasıyla birlikte, iş hayatınızda daha yaratıcı ve sanatsal yönlere yönelmek isteyeceksiniz. Aynı zamanda birlikte çalıştığınız insanlara daha empatik bir yaklaşım sergileyebilir ve onların hayatlarına katkı sağlamanın ne kadar önemli olduğunu fark edebilirsiniz. 3 Mart’ta bir ay tutulması gerçekleşecek. Bu ay tutulması, bazı beklenmedik olayları ve arkanızdan çevrilen bazı durumları karşınıza getirebilir. Bu olaylar karşısında farklı tepkiler verebilirsiniz ve kendinizi manevi açıdan aşağıya çekilmiş hissedebilirsiniz. 19 Mart’taki yeni ay, iş ve çalışma koşullarınızla ilgili önemli kararlar almanızı gerektirebilir. Sağlıkla ilgili konularda da bazı önemli kararlar gündeme gelebilir.

AKREP BURCU 23 Ekim-22 Kasım

Mart ayı, ilişkilerinize ve kişisel planlarınıza odaklanabilirsiniz. Ancak aynı alanda Merkür’ün geri harekette olması, bazı meseleleri yeniden gözden geçirmeniz gerektiğini gösterebilir. 3 Mart’ta Başak burcunda gerçekleşecek tam Ay tutulması, sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizi gündeme taşıyor. Bu tutulma, bulunduğunuz çevrede önemli bir gelişmeyi görünür kılabilir; arkadaş ortamınızda yaşanacak bir olay sizi derinden etkileyebilir. 19 Mart itibarıyla aşk hayatınızda önemli kararlar gündeme gelebilir. Sevdiğiniz kişiyle aranızda son dönemlerde çeşitli sorunlar yaşandıysa, alınganlıklar arttıysa, bir karar verme sürecine girebilirsiniz. 30 Mart sonrasında, özel ilişkileriniz ve ikili bağlantılarınız daha fazla zaman ve ilgi isteyecek.

YAY BURCU 23 Kasım-21 Aralık

Mart ayında aile büyüklerinizle eski meseleleri gözden geçirebilirsiniz, ev ortamlarınızda ele alınması gereken konularla da bağlantılı olacaksınız. 3 Mart’ta oluşan Ay tutulması kariyer ve meslek alanlarınızda gerçekleşecek. Bu da kariyerinizde önemli bazı konuların karşınıza gelmesine neden olacak. Bu dönemde kariyerinizle ilgili konularda dengeyi iyi kurmaya özen göstermelisiniz.14- 15 Mart tarihleri ev, aile ve yuvanızla ilgili alanlarda harekete geçmeniz gereken konularda destekli olacaksınız. 15, 17, 18 Mart’ta da işin içerisine katabiliriz.19 Mart’taki yeni ay, aslında ev aile ve yuvanızla ilgilenmeniz gereken önemli kararları karşınıza getirecek. Bir gün sonra Merkür düzelince rahatlayacak kararlarınızı hızlandıracaksınız.

OĞLAK BURCU 22 Aralık-20 Ocak

Mart ayı, Mars’ın Balık burcuna geçişiyle başlıyor. Bu geçiş, iletişimsel konuları hızlandırırken enerjinizi daha çok yakınınızdaki insanlara yönelteceğinizi gösteriyor. 3 Mart’ta tam bir Ay tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma, seyahat, eğitim, yurt dışı bağlantılı işler ve ticari faaliyetler alanlarınızı etkiliyor. Önemli bir seyahatin gündeme gelmesi, uzak yerlerden önemli haberlerin gelmesi söz konusu olabilir. 11 Mart’ta Jüpiter’in düzelmesiyle birlikte 30 Haziran’a kadar ikili ilişkiler ve özel hayat alanlarınızda daha rahat hareket edeceğiniz bir dönem başlıyor. 30 Mart’tan sonra hayatı daha keyifli ve olumlu bir perspektiften algılamaya başlıyorsunuz. Aşk hayatınızla bağlantılı konular ve çocuğunuz varsa onunla ilgili gelişmeler bu dönem daha fazla ön plana çıkabilir.

KOVA BURCU 21 Ocak-19 Şubat

Mart ayında kendinizi maddi alanda daha görünür kılmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda sanata, sinemaya, dansa, yaratıcı çalışmalara ya da sanatsal etkinliklere daha fazla harcama yapabilirsiniz. 3 Mart’ta gerçekleşecek tam Ay tutulması, müşterek para alanlarınızda etkili olacak. Para, alacak–verecek dengesi, ortak finanslar, vergi, kredi ve faiz gibi konular ön plana çıkarken; beklenmedik bir borç, ödeme ya da finansal sorumluluk gündeme gelebilir. 4 ve 5 Mart tarihlerinde hem iş hem ilişkiler açısından şanslı etkiler altında olacaksınız. 19 Mart’taki yeni ay, parasal konularda hızlı gelişmelerin başlangıcını getiriyor. Yatırımlar, harcamalar, finansal başlangıçlar ve maddi planlarınızla ilgili önemli adımlar mümkün.

BALIK BURCU 20 Şubat-20 Mart

3 Mart’ta oluşan tutulma, ikili ilişkiler ve özel hayat alanınızda etkili olacak. Son bir buçuk yılda özel hayatınızda yaşadığınız bazı konular bu tutulmayla yeniden karşınıza gelebilir. Evlilik, sözlenme, nişanlanma, ailelerin tanışması, ayrılık ya da boşanma gibi önemli başlıklar aktifleşiyor. 6 Mart’tan sonra para kazançlarınıza odaklanacaksınız. 7 ve 8 Mart tarihlerinde karşınıza bir proje çıkabilir. Bu projede hem hayal gücünüzü hem de gerçekçi tarafınızı kullanmanız gerekecek. 14–15 Mart ve 17 Mart tarihleri, kendinize, hayatınıza ve sağlığınıza yatırım yapabilirsiniz. 30 Mart itibarıyla iletişimsel işleriniz hız kazanıyor. Akraba ve kardeşlerinizle daha fazla vakit geçirebilir, iletişim, satış, tanıtım, reklam, pazarlama, dijital platformlar, online pazar yerleri, alışveriş, ulaşım ve lojistik alanlarında çalışanlar için işlerin hızla açıldığını görebilirsiniz.