Bugün hangi diziler var? 10 Mart TV yayın akışı listesi (ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, FOX TV, TRT1)

Bugün hangi diziler, filmler ve programlar var? TV yayın akışını merak ediyorsanız, 10 Mart günü için ATV'den Star'a, Fox TV'den TV 8'e kadar pek çok kanalın yayın akışını sizler için derledik

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Bir Zamanlar Çukurova - ATV 20:00

ATV 20:00 Destan - ATV 03:55

- ATV 03:55 Söz - Star 16:00

- Star 16:00 Mahkum - FOX 20:00

FOX 20:00 Aşk Mantık İntikam - FOX 23:45

FOX 23:45 Kadın - FOX 06:00

- FOX 06:00 Seksenler - TRT 1 16:30

TRT 1 16:30 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı TRT 1 20:00

TRT 1 20:00 Masumlar Apartmanı TRT 1 00:15

TRT 1 00:15 Canım Annem - TV8 14:45

TV8 14:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk - Show TV 10 :00

- Show TV 10 :00 Baba - Show TV 02 :00

- Show TV 02 :00 Sihirli Annem - Kanal D 07:00

- Kanal D 07:00 Yaprak Dökümü - Kanal D 11:00

- Kanal D 11:00 Arka Sokaklar - Kanal D 16:00

- Kanal D 16:00 Camdaki Kız -Kanal D 20:00

-Kanal D 20:00 Yargı -Kanal D 00:15

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:40 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

03:55 Destan

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

18:00 Mahkum

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Mahkum

23:45 Aşk Mantık İntikam

02:30 En Hamarat Benim

05:00 El Kızı

06:00 Kadın

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem TEKRAR

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

00:15 Yargı

02:45 Gelinim Mutfakta

05:15 Küçük Ağa

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Söz

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Pek Yakında

22:00 Pek Yakında

01:30 Aramızda Kalsın

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06 :00 Gelin Evi

08 :00 Bu Sabah Canlı

10 :00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12 :00 Gelin Evi

15 :00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Canlı

18 :45 Show Ana Haber Canlı

20 :00 Güldür Güldür Show

00 :15 Cehennem Melekleri 2

02 :oo Baba Tekrar

04:30: Cehennem Melekleri

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panaroma

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Canım Annem

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

05:30 Oynat Bakalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 Elimi Bırakma

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Ege’nin Hamsisi

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

00:15 Masumlar Apartmanı

03:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

03:30 Seneye Bu Zamanlar