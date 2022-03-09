Bugün hangi diziler var? 9 Mart TV yayın akışı listesi

Bugün hangi diziler, filmler ve programlar var? TV yayın akışını merak ediyorsanız, 9 Mart günü için ATV'den Star'a, Fox TV'den TV 8'e kadar pek çok kanalın yayın akışını paylaştık.

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Kuruluş Osman - ATV 20:00

ATV 20:00 Kardeşlerim - ATV 00:20

ATV 00:20 Destan - ATV 05:45

- ATV 05:45 Söz - Star 16:00

- Star 16:00 Kaderimin Oyunu - Star 23:45

- Star 23:45 Son Nefesime Kadar - FOX 20:00

- FOX 20:00 Mahkum - FOX 23:45

FOX 23:45 El Kızı - FOX 05:00

FOX 05:00 Kadın - FOX 06:00

- FOX 06:00 Seksenler - TRT 1 16:30

TRT 1 16:30 Canım Annem - TV8 14:45

TV8 14:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk - Show TV 10 :00

- Show TV 10 :00 Oğlum Yeni Bölüm - Show TV 20 :00

- Show TV 20 :00 Baba - Show TV 00 :15

- Show TV 00 :15 Aziz - Show TV 02 :45

- Show TV 02 :45 Sihirli Annem - Kanal D 07:00

- Kanal D 07:00 Yaprak Dökümü - Kanal D 11:00

- Kanal D 11:00 Arka Sokaklar - Kanal D 16:00

- Kanal D 16:00 Sadakatsiz -Kanal D 23:15

-Kanal D 23:15 Üç Kız Kardeş -Kanal D 20:00



ATV YAYIN AKIŞI

06:05 Destan

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman (Konusu): ATV'nin sitesinde dizinin konusu için şu bilgi paylaşılıyor: O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

00:20 Kardeşlerim (Konusu): Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

03:55 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

05:45 Destan (Konusu) Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Alpagu Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Alpagu Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkânsızı başarmalarını konu alıyor.

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

18:00 Son Nefesime Kadar (Konusu) kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor.

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Son Nefesime Kadar

23:45 Mahkum (Konusu) Fırat Bulut, İstanbul Adliye'sinde görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Başarılı bir savcı olan Fırat, eşi Zeynep ve beş yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşar. Ancak bir gün uyandığında son dört ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur.

02:30 En Hamarat Benim

05:00 El Kızı (Konusu) Sevda Erginci'nin hayat vereceği Ezo isimli genç bir kızın annesinin kaderini yaşaması ve intikamını alması dizinin ana konusu

06:00 Kadın (Konusu) Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan (7) ve Doruk (4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem TEKRAR

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

23:15 Sadakatsiz

01:15 İntikam Ateşi

02:45 Gelinim Mutfakta

05:05 Küçük Ağa

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Söz (Konusu) Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri görevlendirilir. Amaçları, ülkemize bela olmaya çalışan bu yeni ve çok tehlikeli terör örgütünün liderini bulup yok etmek ve örgütün kökünü kurutmaktır.

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Ay Lav Yu

22:00 Ay Lav Yu

23:45 Kaderimin Oyunu (Konusu) Amasya'dan İstanbul'a geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkan Asiye, yolda hiç tanımadığı halde kendilerine yardım eden, uzun yıllar sonra Rusya'dan İstanbul'a dönmekte olan Mahir'le tanışır. Mahir sayesinde, Demirhan konağına sığınacak olan Asiye ve çocukları için bu bir kurtuluş değil, kaderin kötü bir oyunudur

02:30 Aramızda Kalsın

04:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06 :00 Gelin Evi

08 :00 Bu Sabah Canlı

10 :00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12 :00 Gelin Evi

15 :00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Canlı

18 :45 Show Ana Haber Canlı

20 :00 Oğlum Yeni Bölüm

00 :15 Baba Tekrar

02 :45 Aziz Tekrar Altyazılı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panaroma

14:45 Canım Annem (Konusu) Zeynep annesine çok düşkün masum güzel bir kızdır. Bir gün annesi Cemre kaza geçirir ve ölür. Zeynep üzülmesin diye ona annesinin öldüğünü söyleyemezler. Çünkü doğuştan kalbi delik olan Zeynep bu üzüntüyü kaldıramayacak kadar hasta bir kalbe sahiptir.

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Canım Annem

02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 Elimi Bırakma

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Ege’nin Hamsisi

16:30 Seksenler (Konusu) Seksenli yıllarda İstanbul’un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikâyesi.

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema “İğne İplik”

22:40 112 Acil Çağrı

23:55 Seneye Bu Zamanlar

02:05 Seksenler

03:30 Seneye Bu Zamanlar