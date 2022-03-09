Bugün hangi diziler var? 9 Mart TV yayın akışı listesi
Bugün hangi diziler yayınlanacak? Programlar, filmler, diziler ve daha pek çok detayı bir araya getirdik. 9 Mart ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, FOX TV yayın akışını saat saat yazımızdan öğrenebilirsiniz.
Bugün hangi diziler, filmler ve programlar var? TV yayın akışını merak ediyorsanız, 9 Mart günü için ATV'den Star'a, Fox TV'den TV 8'e kadar pek çok kanalın yayın akışını paylaştık.
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
- Kuruluş Osman - ATV 20:00
- Kardeşlerim - ATV 00:20
- Destan - ATV 05:45
- Söz - Star 16:00
- Kaderimin Oyunu - Star 23:45
- Son Nefesime Kadar - FOX 20:00
- Mahkum - FOX 23:45
- El Kızı - FOX 05:00
- Kadın - FOX 06:00
- Seksenler - TRT 1 16:30
- Canım Annem - TV8 14:45
- Kuzey Yıldızı İlk Aşk - Show TV 10 :00
- Oğlum Yeni Bölüm - Show TV 20 :00
- Baba - Show TV 00 :15
- Aziz - Show TV 02 :45
- Sihirli Annem - Kanal D 07:00
- Yaprak Dökümü - Kanal D 11:00
- Arka Sokaklar - Kanal D 16:00
- Sadakatsiz -Kanal D 23:15
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Üç Kız Kardeş -Kanal D 20:00
ATV YAYIN AKIŞI
06:05 Destan
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman (Konusu): ATV'nin sitesinde dizinin konusu için şu bilgi paylaşılıyor: O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.
00:20 Kardeşlerim (Konusu): Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.
03:55 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
05:45 Destan (Konusu) Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Alpagu Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Alpagu Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkânsızı başarmalarını konu alıyor.
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
18:00 Son Nefesime Kadar (Konusu) kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor.
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Son Nefesime Kadar
23:45 Mahkum (Konusu) Fırat Bulut, İstanbul Adliye'sinde görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Başarılı bir savcı olan Fırat, eşi Zeynep ve beş yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşar. Ancak bir gün uyandığında son dört ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur.
02:30 En Hamarat Benim
05:00 El Kızı (Konusu) Sevda Erginci'nin hayat vereceği Ezo isimli genç bir kızın annesinin kaderini yaşaması ve intikamını alması dizinin ana konusu
06:00 Kadın (Konusu) Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan (7) ve Doruk (4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem TEKRAR
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
23:15 Sadakatsiz
01:15 İntikam Ateşi
02:45 Gelinim Mutfakta
05:05 Küçük Ağa
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Söz (Konusu) Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri görevlendirilir. Amaçları, ülkemize bela olmaya çalışan bu yeni ve çok tehlikeli terör örgütünün liderini bulup yok etmek ve örgütün kökünü kurutmaktır.
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Ay Lav Yu
22:00 Ay Lav Yu
23:45 Kaderimin Oyunu (Konusu) Amasya'dan İstanbul'a geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkan Asiye, yolda hiç tanımadığı halde kendilerine yardım eden, uzun yıllar sonra Rusya'dan İstanbul'a dönmekte olan Mahir'le tanışır. Mahir sayesinde, Demirhan konağına sığınacak olan Asiye ve çocukları için bu bir kurtuluş değil, kaderin kötü bir oyunudur
02:30 Aramızda Kalsın
04:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06 :00 Gelin Evi
08 :00 Bu Sabah Canlı
10 :00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12 :00 Gelin Evi
15 :00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Canlı
18 :45 Show Ana Haber Canlı
20 :00 Oğlum Yeni Bölüm
00 :15 Baba Tekrar
02 :45 Aziz Tekrar Altyazılı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panaroma
14:45 Canım Annem (Konusu) Zeynep annesine çok düşkün masum güzel bir kızdır. Bir gün annesi Cemre kaza geçirir ve ölür. Zeynep üzülmesin diye ona annesinin öldüğünü söyleyemezler. Çünkü doğuştan kalbi delik olan Zeynep bu üzüntüyü kaldıramayacak kadar hasta bir kalbe sahiptir.
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Canım Annem
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:10 Elimi Bırakma
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Ege’nin Hamsisi
16:30 Seksenler (Konusu) Seksenli yıllarda İstanbul’un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikâyesi.
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema “İğne İplik”
22:40 112 Acil Çağrı
23:55 Seneye Bu Zamanlar
02:05 Seksenler
03:30 Seneye Bu Zamanlar