Büyüleyici ışıltı: Hafsanur Sancaktutan (video)
Göz kamaştıran yetenekleri ve tamamen doğal enerjisiyle zirveye uzanan mükemmel yolculuğunun başrolündeki Hafsanur Sancaktutan ile bir aradayız.
#eleledergisi #45yıldırElele
Video: Güney Yurdakul
Röportaj: Baran Alışkan
Prodüksiyon: Simay Engür
Fotoğraf: Jiyan Kızılboğa
Styling: Mina Tanay & Burcu Çam (816 Styling)
Saç: Mutlu Ahmet Sinan
Makyaj: Hakan Kültür
Fotoğraf Asistanı: Mustafa Berber, Emre Taştekin
Styling Asistanı: Ebru Yılmaz
Saç Asistanı: Rojin Botan
Makyaj Asistanı: Sena Kökçe