Sahipsizler'in sevilen karakteri Azize öldü mü? Gizli plan ve büyük yüzleşme!

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'in 17. bölümü, izleyicileri ekran başına kilitledi. Bölümde Azize'nin başına gelenler büyük merak uyandırırken, Devran'ın beklenmedik aşk itirafı da dikkat çekti. Dizinin yayınlanan son bölümün ardından en merak edilen konuların başında ise Azize öldü mü sorusunun cevabı oldu. İşte Sahipsizler son bölümün ardından konuşulan tüm konular

AZIZE ÖLDÜ MÜ SORUSUNUN YANITI MERAK KONUSU OLDU

Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaştığı Sahipsizler dizisinin son bölümünde, Azize'nin başına gelenler izleyicileri endişelendirdi. Sosyal medyada "Azize öldü mü?" ve "Hazal Subaşı diziden ayrılıyor mu?" gibi sorular gündeme geldi.

Yavuz'un silahını alan Vera, "Sen benden hayatımı çaldın. Şimdi ödeştik" deyip Azize'yi vurdu. Bu sahne ile bölüm sonlanırken Azize'nin son durumu için dizinin yayınlanacak yeni bölüm fragmanı bekleniyor.

AZIZE'NIN SIRRI VE DEVRAN'IN İTIRAFI

Berşan'ın telefonuyla sarsılan Azize, Devran'a durumu belli etmemeye çalıştı. Devran ise Azize'den özür dileyerek herkesin kendi işine bakmasını söyledi.

DUYGU'NUN KAÇIRILMASI VE DIĞER GELIŞMELER

Duygu'nun kaçırılması Cemo'yu telaşlandırırken, Cemo durumu Yusuf ve amcası Cevdet'e anlattı. Devran'ın şoförü Mesut, Ayşe'yi sıkıştırarak Vera'nın Yavuz'a gittiğini öğrendi. Cevat'la evlendikten sonra hayal kırıklığı yaşayan Melis, Cemo'dan yardım istese de karşılık bulamadı.

AZIZE'NIN YAVUZ'A BASKINI

Azize, Yavuz'un evini basarak Vera'yla karşı karşıya geldi. Azize, Vera'ya "Sen ne yaptığının farkında mısın? Devran'ın katil olmasını mı istiyorsun?" diye çıkıştı. Vera'nın "Ona karşı duygun yoktu hani?" sözleri üzerine sinirlenen Azize, "Bu kan davasını yeniden alevlendirmenize izin vermeyeceğim. Kimse burada olduğunu öğrenmeden benimle geleceksin ve hayatımızdan çıkıp gideceksin" dedi.

VERA'NIN GIZLI PLANI VE ÇIFTLIKTE YAŞANAN BÜYÜK YÜZLEŞME

Devran'ın şoförü Mesut, Ayşe'yi sorgulayarak Vera'nın Yavuz'la gizli bir işbirliği içinde olduğunu ortaya çıkardı. Azize, Yavuz'un evine giderek Vera'yla yüzleşti ve gerilim dolu anlar yaşandı. Azize, Vera'ya sert bir şekilde "Devran'ı katil mi yapmak istiyorsun?" diye hesap sordu. Vera'nın "Ona karşı hiçbir duygun yoktu ya!" şeklindeki alaycı cevabı ise Azize'nin öfkesini daha da artırdı. Tam bu sırada Devran çiftliğe gelerek Yavuz'la şiddetli bir kavgaya tutuştu. Vera'nın kaçması ve Yavuz'un şirkete ortak olduğunu öğrenmesi, Azize'nin içindeki karmaşık duyguları daha da derinleştirdi.