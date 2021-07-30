Sanditon 2. sezon oyuncu kadrosu belli oldu! Çekimler başladı

Sanditon 2. sezon oyuncu kadrosu belli oldu! 2019'da ITV'de İngiltere'deki prömiyerinden bu yana, dünya çapında toplam 176 ülkede yayınlanan dizinin 1. sezonu Türkiye'de BBC First ekranlarından izlenmişti ve beğeni toplamıştı.

Sanditon 2. Sezon Oyuncu Kadrosu

İkinci ve üçüncü sezon için onay alan Sanditon'un, merakla beklenen ikinci sezon oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekilded;

Rose Williams,

Adrian Scarborough,

Anne Reid,

Kevin Eldon

Kris Marshall,

Turlough Convery,

Kate Ashfield,

Lily Sacofsky,

Crystal Clarke,

Charlotte Spencer,

Jack Fox

Sanditon'un beklenen ikinci sezonu için çekimler devam ederken, kahramanımız Charlotte Heywood'u (Rose Williams, Curfew) izlemeye devam edeceğiz.

Dizinin merak edilen kadrosuyla ilgili Red Planet Pictures'ın baş yapımcısı ve ortak Genel Müdürü Belinda Campbell şunları söyledi; "Sanditon'un güneş ışığı altındaki kıyılarına, çok heyecan verici yeni yüzler de dahil olmak üzere! İnanılmaz bir oyuncu kadrosu eşliğinde geri dönmek ise ayrı bir zevk. Senarist /Baş Yapımcı Justin Young'ın tüm karakterlerimiz için birçok muhteşem macerası var. Tüm bu maceralarında ekranda canlandığını görmek için sabırsızlanıyorum.”

Sanditon'un ilk sezonunun dört bölümünü yazan Justin Young (Death in Paradise, Ripper Street), yeni sezonda baş yazar ve baş yapımcı rolünü üstlendi. Yapıma hayat veren Davies, aynı zamanda yazarlık ve yönetici yapımcılık için geri dönüyor. Bu arada Colin, Janice Okoh, Ellen Taylor ve Robin French de dizide yer alan isimler arasında.

Sanditon Dizisi Konusu Nedir?

Jane Austen'in bitmemiş romanından uyarlanan ve Emmy ve Bafta ödüllü Andrew Davies tarafından geliştirilen ve büyük beğeni toplayan Sanditon, ilk sezonunda yürek burkan bir finalle hayranlarını merak içerisinde bırakmıştı. Serinin yeni sezonunda ise izleyicileri aksiyonu bol bölümler ve yeni karakterler bekliyor.

Bu sezonda, renkli karakterler arasında kendine güvenen savaş kahramanı Albay Francis Lennox (Tom Weston-Jones, Grace) ve karmaşık bir aile geçmişine sahip gizemli bir komşu olan Alexander Colbourne’u (Ben Lloyd-Hughes, Industry) yer alıyor.

Ayrıca, kendi romantik hayalinin peşinden koşmak için Sanditon'a gelen Charlotte'un küçük kız kardeşi Alison Heywood (Rosie Graham, Outlander) ile tanışıyoruz. Alison kısa süre sonra yakışıklı ve büyüleyici Kaptan William Carter'la (Maxim Ays, Still So Awkward) tanışacak. Yeni sezonda bizleri bekleyen diğer isimler arasında cesur Kaptan Declan Fraser (Frank Blake, Normal People) ve Sanditon'un şık ve zengin sakinlerinin portrelerini çizmek için gelen çarpıcı ve gösterişli Charles Lockhart (Alexander Vlahos, Versailles) yer alıyor.