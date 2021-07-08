Bu hafta 5 farklı film sinemalarda vizyona giriyor!

Türkiye'de sinema salonlarında 5 farklı film vizyona girecek. Bu hafta sinemaseverlerle buluşacak olan filmler arasında başrolünde Scarlett Johansson'un olduğu Black Widow da yer alıyor.

Black Widow Filmi Konusu

BAFTA ödülü sahibi Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson'un başrolünde oynadığı bilim-kurgu, macera ve aksiyon filmi "Black Widow" izleyici ile buluşacak. Johansson'a Florence Pugh, David Harbour, O-T Fagbenle ve Ray Winstone'nin eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Cate Shortland üstlendi.

Scarlett Johansson'un Natasha Romanoff rolüne geri döndüğü yapım, mazisinden çıkıp gelen ailesiyle büyük bir tehdide karşı iş birliği yapmak durumunda kalan Black Widow'un hikayesini anlatıyor.

Korku Seansı 3: Katil Şeytan Konusu

Michael Chaves'in yönettiği; Vera Farmiga, Patrick Wilson, Julian Hilliard, Charlene Amoia ve Sterling Jerins'in başrolünde oynadığı "Korku Seansı 3: Katil Şeytan" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Başarılı oyuncular Patrick Wilson ve Vera Farmiga'nın paranomal davaları çözüme kavuşturmaya çalışan Warren çiftine yeniden hayat verdiği film; şeytani güçlerin kontrolündeki gerçek bir cinayetin hikayesini konu ediniyor.

Şeytanın musallat olduğunu düşündükleri bir gencin cinayet zanlısı olduğu davaya başlayan çift, geçmişten günümüze uzanan kanlı bir sırrı açığa çıkarmaya çalışacak.

Lanetli Kardeş Konusu

Sam Barrett'in yönetmen koltuğunda oturduğu haftanın bir diğer korku ve gerilim filmi "Lanetli Kardeş"; çizdiği resimlerin bir dizi cinayetle bağlantılı olduğunu fark eden bir kızın hikayesini odağına alıyor.

Liam Graham, Nicola Bartlet ve Amanda Woodhams'ın rol aldığı filmin konusu özetle şöyle: "Korkunç rüyalar gören ve bunları tuvale aktarmaya başlayan genç kadın, bir süre sonra çizdiklerinin gerçek hayatta işlenen cinayetler olduğunu fark eder. Bu sırada arkadaşları ve aile üyelerinin teker teker ölmeye başlaması ise işlerin iyice karışmasına neden olur. Çizdikleri ile katil arasında bir bağlantı olduğunu fark eden Cassie, cinayetleri durdurmak ve kendisini bu kabustan kurtarmak için geçmişi ile yüzleşmek zorundadır."

Süpernova Konusu

Harry Macqueen'in yönettiği Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa Haywood ve Nina Marlin gibi isimlerin rol aldığı "Süpernova"; hastalık teşhisi konan bir adamın arkadaşı ile birlikte karavanla tüm İngiltere'yi ziyaret etmesini konu ediniyor.

Düşler Ülkesi

Haftanın animasyan filmi "Düşler Ülkesi", Evan Tramel yönetiminde düşler ülkesine yolculuğa çıkan Barney, Scout ve Axle'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.