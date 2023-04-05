Oyuncu Sıla Türkoğlu ile yeni baharı selamlıyoruz (Video)

Oyuncu #SılaTürkoğlu ile dengeli, sahici ve umut dolu bir buluşma...

Hepimizin içinde olan, birbirine geçişken iyiyi ve kötüyü, gizlemeye çalıştıklarımızı, geçmiş hesaplaşmalarımızı, itiraf edemediklerimizi neredeyse bir dikiz aynası etkisiyle apaçık, gerçekçi bir hikayeyle karşımıza çıkaran #KızılcıkŞerbeti dizisinin biricik Doğa’sı. Ve evet, doğası gerçekten bambaşka. @silaaturkoglu

#eleledergisi nisan sayısı çıktı! Bayilerde ve dijital platformlarda.

Dijital İçerik Koordinasyonu: Baran Alışkan

Video: Begüm Beste Bengü

Video asistanı: Semih Can Dubaci

Styling: Eylem Yıldız

Saç: Harun Ateş / Arkhe Hair Design

Makyaj: Hakan Kültür

Styling Asistanı: İrem Sönmezer

Makyaj Asistanı: Zehra Eroğul

Oyuncu İletişim: Talento Menajerlik /Şefkat Peker