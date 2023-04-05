Oyuncu Sıla Türkoğlu ile yeni baharı selamlıyoruz (Video)
Son dönemin en başarılı yapımlarından ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinin başrolü oyuncu Sıla Türkoğlu ile dengeli, sahici ve umut dolu bir buluşma gerçekleştiriyoruz.
Oyuncu #SılaTürkoğlu ile dengeli, sahici ve umut dolu bir buluşma...
Hepimizin içinde olan, birbirine geçişken iyiyi ve kötüyü, gizlemeye çalıştıklarımızı, geçmiş hesaplaşmalarımızı, itiraf edemediklerimizi neredeyse bir dikiz aynası etkisiyle apaçık, gerçekçi bir hikayeyle karşımıza çıkaran #KızılcıkŞerbeti dizisinin biricik Doğa’sı. Ve evet, doğası gerçekten bambaşka. @silaaturkoglu
#eleledergisi nisan sayısı çıktı! Bayilerde ve dijital platformlarda.
Dijital İçerik Koordinasyonu: Baran Alışkan
Video: Begüm Beste Bengü
Video asistanı: Semih Can Dubaci
Styling: Eylem Yıldız
Saç: Harun Ateş / Arkhe Hair Design
Makyaj: Hakan Kültür
Styling Asistanı: İrem Sönmezer
Makyaj Asistanı: Zehra Eroğul
Oyuncu İletişim: Talento Menajerlik /Şefkat Peker