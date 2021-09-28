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Soru ve cevaplarla Sarkom

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Deveci, yumuşak doku kanseri hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

Yumuşak doku kanseri belirtileri nelerdir? başlıklı yazımıza da tıklayabilirsiniz.

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