Soru ve cevaplarla Sarkom Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Deveci, yumuşak doku kanseri hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı. 28 Eylül 2021 Yumuşak doku kanseri belirtileri nelerdir? başlıklı yazımıza da tıklayabilirsiniz. MAGAZİN Zeynep Alkan'dan video paylaşımı: Dışarı bile çıkmak istemiyorum 2 hafta önce MAGAZİN Dilay Korkmaz annesiyle fotoğrafını paylaştı (Video) 2 hafta önce ELELETV Gen-Z düşler: Berrin Keklikler, Zen-G, Melam Bedel 2 hafta önce