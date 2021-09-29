Yumuşak doku kanseri (Sarkom) belirtileri nelerdir? (Videolu)

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Deveci yumuşak doku kanseri (Sarkom) ile ilgili merak edilen 2 soruyu yanıtladı. İşte Deveci'nin anlatımları ışığında yumuşak doku kanseri gerçeği...

YUMUŞAK DOKU SARKOMU NEDİR?

Yumuşak doku sarkomları, kas, yağ dokusu, tendonlar, kan damarları ve sinir dokusu gibi, kol ve bacakların kemik dışı dokularından köken alan tümörlerdir. Bu tümörler iyi huylu olabilecekleri gibi zaman zaman nadir görülen kötü huylu tümörler olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu kötü huylu tümörlere yumuşak doku sarkomları adı verilmiştir.

YUMUŞAK DOKU KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtileri sıklıkla ağrısız kitlelerdir. Bu kitlelerin dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekmekte ve bir yumuşak doku kitlesinin iyi bir değerlendirme, anamnez ve fizik muayene ile iyi huylu ya da kötü huylu olduğunu anlamak mümkün olabilmektedir.

Örneğin, ağrısız bir kitle ile geldiğinde, bu kitlenin boyutu, dokunulduğu zaman ağrı olup olmaması, kıvamı ve özellikle büyüme hızı bize belirli ipuçları vermektedir.

5 santimden daha büyük veya derinde yerleşimli olması endişe verici fizik muayene bulgularıdır.

Fark edildikten sonra hızlı bir şekilde büyümesi ya da eski bir kitlenin yakın zamanda büyüme eğilimine girmesi de bize yine yumuşak doku sarkomlarını düşündüren bulgularımız arasındadır.

Lezyonu muayene ettiğimizde daha sert yapıda olması ve çevresinde ısı artışı, kızarıklık gibi kan akımının arttığını düşündüren bulguların olması da kitlenin daha kötü huylu olduğunu göstermektedir.



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