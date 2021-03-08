'En mağdur kavuklu benim'

Rasim Öztekin, güldürü geleneğinin nişanesi olarak kabul edilen Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu Eylül 2020'de oyuncu Şevket Çoruh'a teslim etmişti.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeki törende kavuğu aldıktan 3 ay sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle sahnelere uzak kaldığını ve bu nedenle en mağdur kavuklu olduğunu belirten Öztekin, kendi doktoru ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele eden bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etmişti.

Kavuğu devretme kararını verdikten sonra Ferhan Şensoy'a sorduğunu ve onayını aldıktan sonra Şevket Çoruh'u aradığını anlatan Öztekin, "Oynayamayacaksam kavuğun bende olmasının bir anlamı yoktu. Çünkü kavuklunun oynaması lazım onun için hemen devretmek istedim." diye konuşmuştu.

Geleneksel Türk tiyatrosunda usta-çırak ilişkisinin önemine dikkati çeken Öztekin, "Bizler ustalarımızdan göre göre çırak olduk, daha sonra ustalaştık." Esas alınan eğitim, kuliste alınan eğitimdir. Orada sanatçı ustalarına baka baka duruşunu belirler. Orada sanatçı saygıyı öğrenir" ifadesini kullanmıştı.

Öztekin, daha sonra kavuğu sahneye davet ettiği Çoruh'a devretmişti...