Piyasa dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? İşte oyuncu kadrosu ve detaylar...

"Piyasa" dizisi, medya, magazin ve dizi dünyasının perde arkasındaki güç mücadelelerini, aşkı ve ihaneti konu alıyor. Dizinin merkezinde, ailesini kurtarmak için mutluluğundan vazgeçen Münevver Çetin karakteri yer alıyor. Dizi, izleyicilere medya dünyasının ışıltılı yüzünün ardındaki karanlık gerçekleri ve karakterlerin iç dünyalarındaki çatışmaları aktarıyor. Ayrıca Münevver'in küçük bir sahil kasabasından, İstanbul'un parıltılı dünyasına uzanan dramatik hikayesi ve bu yolculukta başına gelenler dizinin ana konusunu oluşturmaktadır.

PİYASA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Münevver, giyeceği gelinlik kadar ağır bir yükle, ailesini kurtarabilmek için kaderini bir yabancının ellerine bırakmıştır. Onun küçük bir sahil kasabasında başlayan yolculuğu, geçmişin karanlık sırlarını ve geleceğin acımasız hesaplaşmalarını İstanbul’un parıltılı dünyasına taşır.

Bu dünyada ise, Türkiye’nin en büyük yıldızı Kenan Akın Işıltılı sahnelerin ardında, kendi yalnızlığıyla ve kaçamadığı bağımlılıklarıyla baş roldedir. Ama ne parıltılı sahneler ne de karanlık sırlar, Kenan’ın arkasındaki manipülatif gücü saklayabilmektedir. Bu güç, Kenan’ın annesi Keriman Akın’dır.

Ahsen Çevik’in kalemi, hikayenin gerçeğini ararken, her satırda başka bir sırla yüzleşir. Ve Şefik Arzen, geçmişin kefaretini ödemekle bugünün günahlarını işlemek arasında sıkışıp kalmış yalnız bir adam olarak bu sırların tam ortasındadır.

Özge ve Gani Ceylan ise zorlu bir aşk hikayesinin ortasında, aile bağları ve bireysel hırslar arasında savrulurken Münevver’le beraber kendilerini bu sırların merkezinde bulurlar.

PIYASA DIZISI NEREDE ÇEKILIYOR?

"Piyasa" dizisinin çekimleri Bursa'da yapılıyor. Özellikle Cumalıkızık ve Gölyazı bölgeleri dizinin ana mekanları olarak kullanılıyor.

PIYASA OYUNCU KADROSUNDA KIMLER VAR?



"Piyasa" dizisi, zengin ve çeşitli bir oyuncu kadrosuna sahip. İşte dizide yer alan bazı önemli oyuncular ve canlandırdıkları karakterler:

Alp Navruz: Kenan Akın

İlayda Alişan: Münevver Çetin

Zuhal Olcay: Keriman Akın

Fırat Altunmeşe: Adar Halebi

Yurdaer Okur: Şefik Arzen

Ayça Bingöl: Ahsen Çevik

Damla Colbay

Vural Şahanoğlu

Aydan Burhan

Asya Kasap

Halil Demir

Hilmi Ahıska

Metehan Parıltı