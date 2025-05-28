Survivor Almeda Baylan estetik yaptırdı
Survivor All Star 2025 macerası diskalifiye ile sona eren Almeda Baylan, estetik ameliyat oldu. Almeda, Instagram hesabından son halini paylaştı.
Aybüke Sengir
Geçtiğimiz haftalarda Survivor'da konforlu ev görevinden dönen Almeda, bir kadın görevliye fiziksel temasta bulunduğu gerekçesiyle yarışmadan diskalifiye edilmişti.
Yarışmada 29 kilo vererek adeta iğne ipliğe dönen Almeda, burnundan estetik ameliyatı oldu.
ESTETİKLİ HALİNİ PAYLAŞTI
Operasyon öncesi takipçilerinden dua isteyen Almeda'nın ameliyat sonrası son hali ortaya çıktı.