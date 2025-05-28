Armağan Çağlayan, Metin Arolat'ı doğum gününde unutmadı: "Çok özledim"

90’lara damga vuran “Dert Değil” şarkısıyla ve klip yönetmenliğiyle hafızalara kazınan Metin Arolat, 24 Eylül 2024’te sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayata veda etti. Arolat için ilk olarak İstanbul Teşvikiye Camii’nde cenaze töreni düzenlenmiş, ardından memleketi İzmir’de Örnekköy Mezarlığı’nda toprağa verilmişti. Ünlü ismin ani ölümü hem hayranlarını hem de sanat camiasını üzmüştü.

“Çok özledim Oralet"

28 Mayıs 1972 tarihinde dünyaya gelen Arolat'ın bugün doğum günü. Sanatçının vefatıyla büyük üzüntü yaşayan dostu Armağan Çağlayan, Arolat’ı doğum gününde sosyal medya hesabından andı.

Instagram hesabından Metin Arolat ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Çağlayan, “Çok özledim Oralet… Doğum günün kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Ölüm nedeni belli oldu

Geçtiğimiz haftalarda Metin Arolat’ın otopsi raporu açıklandı. Sabah’ın haberine göre, raporda Arolat’ın kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi. Ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu belirtildi.