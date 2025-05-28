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En Son Babalar Duyar'ın Behiye'siydi! Zerrin Epikmen yıllar sonra ortaya çıktı, son hali şaşırttı
"En Son Babalar Duyar" dizisinin Bahriye'si, "Zengin Kız Fakir Oğlan" Badire'si Zerrin Epikmen yıllar sonra ortaya çıktı. Bir sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncuyu ziyaret etti. Bir hayli kilo verdiği görülen Zerrin Epikmen'in son hali şaşırttı.
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Yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, Zerrin Epikmen, Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen, Hatice Aslan, Arzu Balkan ve Ali Sunal'ın da rol aldığı 'En Son Babalar Duyar' dizisi yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu.
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Dizide 'Ağlak Bahriye' karakterine Zerrin Epikmen hayat veriyordu.
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Murat Salahlı isimli sosyal medya kullanıcısı usta oyuncuyu Ankara'daki evinde ziyaret etti.
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Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan Zerrin Epikmen'in değişimi ise herkesi şaşırttı. Oldukça kilo verdiği gözlenen Zerrin Epikmen ekranlardan neden uzak olduğunu anlattı.