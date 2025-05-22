Aşk-ı Memnu'daki 23 odalı çiftlik evi rekor fiyata satışa çıkarıldı!

Aşk, ihtiras, ihanet… Türk televizyon tarihinin en ikonik dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu, sadece entrikalarıyla değil, göz alıcı mekanlarıyla da yıllar geçse de izleyicinin hafızasında yerini koruyor. Ancak bu görkemli dünyada çoğu zaman gözden kaçan bir cennet köşesi var: Arsen Hala’nın Çiftliği.

Dizinin kırılma anlarından birine sahne olan bu çiftlik, sadece bir arka plan değil, adeta karakterlerden biri gibi... Hatırlarsanız, Arsen Hala'nın doğayla iç içe yaşadığı bu huzur dolu yer, Bihter’in içsel hesaplaşmalarına, Behlül’ün kaçışlarına ve aile sırlarının gölgesine ev sahipliği yapmıştı.

135 MİLYON TL

Patronlar Dünyası'ndan Edanur Aktürk Aykol'un özel haberine göre; Aşk-ı Memnu dizisinde Arsen Hanım'ın çiftliği olarak görünen ev satışa çıktı. Çatalca'da bulunan 2000 yapımı çiftlik evi 135 milyon TL'lik fiyatı ile dudak uçuklattı.

ARSADA YOK YOK

Çatalca’nın Ovayenice mahallesinde bulunan 10 bin 665 m2’lik arsada yok yok. Tamamı tek katlı ve toplam 1.800 m2 kapalı alanlı çiftliğin deniz manzarası da var. 18’i standart, 5’i suit olacak şekilde toplam 23 odalı çiftlikte hamam, sauna, açık havuz da bulunuyor.

SADECE EV 135 MİLYONA, TOPLAMDA ÇİFTLİK 195 MİLYONA SATILIK

Mülk sahibi ilanda sadece evin satılık olduğunu ve fiyatının 135 milyon TL olduğunu söylüyor ve şu bilgileri veriyor:

“Eğer istenirse, güneyinde bitişik 43 bin 302 m2 arazi de tesise katılabilir. Böylece toplamda 53 bin 967 m2 alana sahip olunabilir.”

Çiftlikte ayrıca 6 adet personel odası, tam teşekküllü mutfağı, 1 yönetim odası, 2 kiler, (+4) Derece soğuk oda, çamaşır odası (şaraphane olarak tasarlanmıştır), 100 m2’lik yüksek tavanlı toplantı salonu, 50m2 küçük toplantı salonu, 2 masaj odası, 150 m2 restoran, kubbeli ana salon, amatör mutfak, taş fırın, bin 600 m yürüyüş parkuru bulunmakta.