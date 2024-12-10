2024 sonbaharının en hit makyaj trendleri

“Clean make-up”, “glass glow”, “soft sculpting” ve birçok dikkat çeken trend, ciltte tazelik ve hafif bir dokunuş hissi yaratıyor. Hem cilde nefes aldıracak hem de sofistike bir görünüm kazandıracak bu trendleri keşfetmeye hazır mısınız?

Elele Kasım 2024 sayısından

Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı

TEMİZ MAKYAJ

Bu sezonun en temel trendlerinden biri olan clean make-up, doğal güzelliği vurguluyor. Makyajsız gibi görünen ama ciltte pürüzsüzlük ve canlılık yaratan bu stil, hem günlük kullanım için hem de özel günler için ideal. Cilt tonunuzu eşitleyen hafif BB veya CC kremler, ultra hafif kapatıcılar ve mat olmayan, ciltteki doğal parlaklığı koruyan şeffaf pudralar bu görünümün vazgeçilmezleri.

Nasıl uygulanmalı?

Cildinizi nemlendirici bir baz ile hazırlayın. Nemli süngerle uygulanmış ince bir fondöten ya da renkli nemlendirici ile doğal cilt tonunuzu eşitleyin. Yüzün yüksek noktalarına, burnun üzerine ve elmacık kemiklerine hafif bir ışıltılı allık ekleyin. Dudaklarda ve göz kapaklarında ise sade tonlar tercih edin.

Unutmayın!

Cildinize bakmak, bu makyaj trendinin olmazsa olmazı. Düzenli peeling, nemlendirme ve güneş koruyucu kullanımıyla cildinizin doğal parlaklığını koruyabilirsiniz.

Hailey Bieber, clean make-up trendinin en tanınan yüzlerinden biri. Hailey’nin sade ve doğal makyaj stili, hafif fondötenler, şeffaf pudra ve doğal tonlarda allıklarla cildin doğal parlaklığını öne çıkarıyor. Dudaklarında ise genellikle nude tonlarda hafif bir balm veya gloss tercih ediyor.

Yeni güzellik trendleri, az ve doğru ürünle makyajsız gibi görünen ama ciltte pürüzsüzlük ve canlılık yaratan doğal güzelliği ortaya çıkarıyor.

CAM PARLAKLIĞI

Cildi nemli ve sağlıklı göstermek üzerine kurulu bir trend. Bu görünüm, hem doğal parlaklık kazandırıyor hem de ciltte pürüzsüz ve ışıltılı bir etki yaratıyor. Özellikle Kore cilt bakımının (K-Beauty) yükselişi ile birlikte, parlak ve ışıldayan cilt artık çok moda.

Nasıl uygulanmalı?

Cildinizi yoğun nemlendirici bir serum veya baz ile hazırlayın. Işıltı veren bir fondöten ya da renkli nemlendirici kullanarak cildinizi eşitleyin. Elmacık kemiklerinin üstüne, kaş altlarına ve burun köprüsüne şeffaf ve ışığı yansıtan bir highlighter uygulayın. Bu ürünleri az miktarda kullanarak doğal bir parlaklık elde edebilirsiniz.

Unutmayın!

Cildinize parlak bir serum ya da yüz yağı ile destek sağlamak bu görünümün anahtarıdır. Yağ bazlı ürünleri gün içinde cildinizin üzerine hafifçe dokundurabilirsiniz.

Rosie Huntington-Whiteley, pürüzsüz ve parlak cilt görünümüyle bilinir. Yoğun nemlendirici bazlar ve ışıltı veren fondötenlerle cildine “glass glow” efekti veriyor. Yüzünün yüksek noktalarına elmacık kemikleri, burun köprüsü, kaş altı gibi ıslak bitişli highlighter uygulayarak sağlıklı bir ışıltı yakalıyor.

HAFİF KONTÜR

Son yıllarda abartılı kontür teknikleri yerini daha doğal bir şekillendirmeye bıraktı. Soft sculpting, yüz hatlarını belirginleştirirken yumuşak ve doğal bir görünüm yaratıyor. Mat ve sert çizgilerden kaçınılırken, ciltle bütünleşen, hafif ve kremsi formüller tercih ediliyor.

Nasıl uygulanmalı?

Doğal bir bronzlaştırıcı veya hafif tonlarda bir kontür ürünüyle, elmacık kemiklerinin altına, çene hattına ve burun köprüsüne çok hafif dokunuşlar yaparak uygulayın. Kremsi ürünler, toz ürünlere kıyasla ciltle daha iyi bütünleşir ve doğal bir sonuç verir.

Unutmayın!

Kontür yaparken aşırıya kaçmadan, sadece yüz hatlarını yumuşak dokunuşlarla vurgulamak önemli. Uyguladıktan sonra süngerle hafifçe dağıtarak daha doğal bir görünüm elde edebilirsiniz.

Zendaya, soft sculpting trendini başarıyla uygulayan ünlülerden biri. Kremsi ve hafif bronzlaştırıcılar ile elmacık kemiklerini ve yüz hatlarını nazikçe vurgularken, abartılı kontürden kaçınıyır. Yumuşak gölgelerle yüz hatlarını belirginleştiriyor.

MONO MAKYAJ

Bu makyaj trendi, gözler, yanaklar ve dudaklar için tek bir renk kullanarak sade ama etkili bir görünüm yaratmayı hedefliyor. Tek bir tonun farklı alanlarda kullanılması, makyajın daha uyumlu ve sofistike bir görünüm kazanmasını sağlıyor. Şeftali, pembe, kahve ve nude tonlar, bu trendin favorileri arasında.

Nasıl uygulanmalı?

Seçtiğiniz rengin krem formunu alın ve göz kapaklarınıza, elmacık kemiklerinize ve dudaklarınıza hafif dokunuşlarla uygulayın. Gözlerde daha yoğun bir görünüm yaratmak isterseniz, aynı rengin toz far versiyonunu kullanarak katmanlı bir etki yaratabilirsiniz.

Unutmayın!

Mono-makyaj stilinde, doğal ışıltılarla cilt görünümünü desteklemek daha iyi sonuç verir. Seçtiğiniz renkle aynı tonlarda hafif bir allık kullanmak çok daha güzel görünecektir.

Selena Gomez, genellikle pembe ve şeftali tonları tercih ederek taze ve genç bir görünüm yakalıyor. Renklerin göz, yanak ve dudaklarda homojen şekilde kullanılmasına önem veriyor.

ISLAK DUDAKLAR

Bu trend, mat rujlardan uzaklaşarak daha dolgun ve sağlıklı görünen dudaklar yaratıyor. Şeffaf parlatıcılar veya dudak yağları, dudaklara doğal bir parlaklık kazandırırken renkli lip balmlar da dudakları hem nemlendiriyor hem de hafif bir renk veriyor.

Nasıl uygulanmalı?

Nemli dudak görünümünü yakalamak için dudaklarınıza renkli bir balm sürün ve üzerine parlak bir gloss uygulayın. Dilerseniz sadece şeffaf gloss kullanarak dudaklarınıza ışıltı katabilirsiniz.

Unutmayın!

Dudak peeling’i yaparak ölü derilerden kurtulun ve dudak nemlendiricilerini düzenli olarak kullanın. Bu sayede gloss daha pürüzsüz duracak ve dudaklar daha dolgun görünecektir.

Rihanna, şeffaf veya hafif renkli lip gloss’lar kullanarak dudaklarına ıslak ve dolgun bir görünüm kazandırıyor. Mat rujlar yerine parlak tercih eden güzel şarkısı, bu şekilde dudaklarına hacim ve ışıltı katıyor.

Mono makyaj stilinde, doğal ışıltılarla cilt görünümünü desteklemek daha iyi sonuç almanıza yardımcı olur.

MİNİMALİST EYELİNER

Bu sezon gözlerde minimalizm hakim. Dramatik, yoğun eyeliner çizgileri yerine ince ve zarif çizgiler dikkat çekiyor. Özellikle doğal kirpik çizgisini vurgulayan bu trend, gözleri daha belirgin kılarken aşırıya kaçmıyor. Siyah, kahverengi ve gri tonlar tercih edilse de sonbahar renklerinden ilham alarak altın veya bronz eyeliner’lar da kullanılabilir.

Nasıl uygulanmalı?

İnce uçlu bir eyeliner ile üst kirpik hattınıza olabildiğince ince bir çizgi çekin. Gözün dış köşesinde hafif bir kuyruk yaparak gözlerinizi çekik gösterebilirsiniz. Göz altına ise nude veya beyaz kalem uygulayarak gözleri daha büyük göstermek mümkün.

Unutmayın!

Kusursuz bir görünüm için eyeliner uyguladıktan sonra ince bir fırça ile dağıtarak daha doğal bir sonuç elde edebilirsiniz.

Bella Hadid, ince ve zarif eyeliner çizgileriyle gözlerini belirginleştiriyor. Özellikle göz kapağına ince bir çizgi çekip hafif bir kuyruk oluşturarak doğal bir “kedi gözü” efekti yaratıyor.

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