50 faktör güneş kremi kaç saat korur?
SPF 50 (Sun Protection Factor) güneş kreminin sağladığı koruma, güneşin UVB ışınlarına karşı cildinizi ne kadar koruduğunu belirtir. Peki, SPF 50 faktör güneş kremi kaç saat korur? İşte yanıtı...
Yağmur Topçu
50 SPF (Faktör) güneş kremi, teorik olarak güneşten %98 oranında koruma sağlar ve güneş yanıklarını geciktirir. Ancak koruma süresi birkaç faktöre bağlıdır:
50 SPF GÜNEŞ KREMİ KAÇ SAAT KORUR?
SPF 50 teorik olarak 300 dakika (5 saat) koruma sağlar. Formül: SPF x 10 dakika = koruma süresidir. Ancak bu gerçekte bu kadar uzun sürmez.
- 2-3 saatte bir yenilenmesi önerilir.
- Terleme, suya girme, havlu ile silinme gibi durumlarda daha sık yenilemek gerekir.
- Plajda veya açık havada uzun süre kalacaksan: Her 2 saatte bir yeniden sürmemiz gerekir.
Güneş kremi koruma süresini etkileyen faktörler:
Terleme/Suya Girme - Koruma azalır, hemen yenilenmeli.
Cilt Tipi - Açık tenlilerde yanık riski yüksek, daha sık yenileme gerekir.
Uygulama Miktarı - Yeterli miktar sürülmezse SPF etkisi azalır (paranın boşa gitmesin).
Güneşin Yoğunluğu - Öğlen saatlerinde koruma süresi daha kısa olabilir.
SPF 50 NE DEMEK, SPF 30 NE DEMEK?
SPF 50, SPF 30'dan sadece %2'ye yakın daha fazla koruma sağlar.
SPF 30 = %97 koruma
SPF 50 = %98 koruma
SPF, yanmayı geciktirme süresi demek, güneşte istediğin kadar kalabilirsin anlamına gelmiyor.