50 faktör güneş kremi kaç saat korur?

50 SPF (Faktör) güneş kremi, teorik olarak güneşten %98 oranında koruma sağlar ve güneş yanıklarını geciktirir. Ancak koruma süresi birkaç faktöre bağlıdır:

50 SPF GÜNEŞ KREMİ KAÇ SAAT KORUR?

SPF 50 teorik olarak 300 dakika (5 saat) koruma sağlar. Formül: SPF x 10 dakika = koruma süresidir. Ancak bu gerçekte bu kadar uzun sürmez.

2-3 saatte bir yenilenmesi önerilir.

Terleme, suya girme, havlu ile silinme gibi durumlarda daha sık yenilemek gerekir.

Plajda veya açık havada uzun süre kalacaksan: Her 2 saatte bir yeniden sürmemiz gerekir.

Güneş kremi koruma süresini etkileyen faktörler:

Terleme/Suya Girme - Koruma azalır, hemen yenilenmeli.

Cilt Tipi - Açık tenlilerde yanık riski yüksek, daha sık yenileme gerekir.

Uygulama Miktarı - Yeterli miktar sürülmezse SPF etkisi azalır (paranın boşa gitmesin).

Güneşin Yoğunluğu - Öğlen saatlerinde koruma süresi daha kısa olabilir.

SPF 50 NE DEMEK, SPF 30 NE DEMEK?

SPF 50, SPF 30'dan sadece %2'ye yakın daha fazla koruma sağlar.

SPF 30 = %97 koruma

SPF 50 = %98 koruma

SPF, yanmayı geciktirme süresi demek, güneşte istediğin kadar kalabilirsin anlamına gelmiyor.