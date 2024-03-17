Bir uzmandan kış aylarında sağlıklı cilt için 7 öneri var

Kuru, soğuk, rüzgarlı, kirli, sisli hava; ısıtıcılar, klimalar ve kuru iç mekanlar cildin dış ortamla kesişme noktası olan koruyucu bariyerine zarar verir. Bu durumda cilt strese maruz kaldığını algılayarak nemini kaybetmeye, kurumaya, hassaslaşmaya, kaşınmaya ve kızarmaya başlıyor. Lekeler oluşuyor, ışıltısını kaybediyor, kırışıyor ve yaşlanıyor. Bunun için en etkili uygulama ise koruyucu tedavi yani ciltte bu tip sorunları yaşamadan olumsuz hava şartlarından cildi korumak, nemlendirmek ve yatıştırmak.

Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı

Kış aylarında günlük cilt bakımının nasıl yapılması gerektiği konusunda Dermatolog Doç. Dr. Alev Eken; “Soğuk, kuru ve rüzgârlı havalarda vücudunuzu sıcak tutmak için giysilerinizi nasıl kat kat giyiyorsanız, cildinizi de korumak ve nemlendirmek için kat kat bakım uygulamalısınız, çünkü cildin buna ihtiyacı var. Bu işlem, ‘kat kat’ veya ‘layering’ uygulama olarak adlandırılıyor. Burada amaç, farklı yapı ve konsantrasyondaki ürünlerle aynı anda birden fazla cilt katmanının sorununu gidermek ve koruma altına almaktır. Temiz, tonikle canlandırılmış cilde önce ince, hızlı emilen serum (nemlendirici, antioksidan), ardından kalın, yavaş emilen nemlendirici krem sürülerek cilt bakımı yapılması gerekiyor. En son güneş koruyucu unutulmamalı” diyor

Birkaç basit değişiklik yeterli!

Kışın cilt bakımımızda basit bazı değişiklikler yaparak cildimizi koruyabiliriz. Temel prensip; daha hassas temizleyiciler, daha zengin ve güçlü nemlendiricilerin kullanılmasıdır. Doç. Dr. Alev Eken, etkili bir cilt bakımı için doğru ürünleri doğru zaman doğru miktar ve doğru bir sıralamayla uygulamanın önemli olduğunu söyleyerek 7 temel öneride bulunuyor.

Kişisel temizliğinizde krem yapısında temizleyicileri tercih edin; kullandığınız miktarı en aza indirin. Bol ılık suyla ciltten uzaklaştırın. Köpüren temizleyiciler kiri ve yağı gidermede etkilidir, sizi mutlu da edebilir ancak, bu ürünlerde deterjan yoğunluğu fazla olduğundan kurumayı artırır. Cildinizi yoğun nemlendirin. İlk olarak duş sonrası iki-üç dakika içinde, cildiniz henüz nemliyken örtücü özelliği fazla olan yağlı kremleri uygulayın. En az günde iki kez (sabah ve gece) nemlendirici kullanın. Aşırı kuru bir cildiniz varsa ihtiyaca ve kullandığınız nemlendirici tipine bağlı olarak kullanım sıklığını artırabilirsiniz. Gündüz güneş koruyucu nemlendiricinizi dışarı çıkmadan 20-30 dakika önce uygulayın. Soğuk havalarda su içeriği fazla olan ürünler sürüp hemen soğuk havaya çıkarsanız ıslak deride kuruma artar. İdeal bir nemlendiricide hem cilde suyu çekip tutan (hyalüronik asit, gliserin) hem de suyun ciltten buharlaşmasını önleyen örtücü (seramid, yağ asitleri, balmumu) bileşenler bulunmalıdır. Ne sadece cilde suyu çeken ve tutan aktif bileşenler ne de örtücü bileşenler yeterli nemlendirme sağlamaz. Sıklıkla kullanılan ve yalnızca örtücü özelliği olan vazelin, reçeteli ürünler veya yumuşatıcı bitkisel yağlar nemlendirici değildir. Bu ürünler cilde yumuşaklık verebilirler ancak nem tutucu özellikleri yoktur, cildin su tutma kapasitesini artırmazlar. Kış günlerinin soğuk ve kuru havası uzun ve sıcak bir banyo için çok uygun gibi görünse de aşırı sıcak ve soğuk su cildin bariyer tabakasına zarar verir. Duş süresini ve su sıcaklığını azaltın. Sadece günde bir kez ve beş dakika ile sınırlayın. Su sıcaklığı, vücut ısısı sıcaklığında ya da ılık olmalıdır. Aynı şekilde el ve yüzünüzü de vücut ısısı ayarındaki su ile yıkayın. Duştan hemen sonra cildiniz nemliyken yoğun nemlendiriciler uygulayın. Miktar olarak, yazın kullandığınızdan daha fazla kullanın. Oda içine soğuk buhar aleti, nemli havlu, su dolu bir kap yerleştirin. Açıkta kalan cildinizi soğuğa, rüzgâra, kuru havaya karşı eşarp, şapka ve eldiven gibi giysilerle koruyun. Giysiler, soğuk ve kuru havanın ciltten nem çekmesini engeller. Bol su için. Sigara, alkollü ve kafeinli içecekler tüketmeyin. Akdeniz tipi, sebze ağırlıklı, Omega-3 yağ asitlerinden, sağlıklı yağlardan zengin cilt güçlendirici beslenme uygulayın. Kozmetik ürünlerden ve uygulamalardan (nem aşıları, dermapen vb.) yararlanın. Ayda bir kez profesyonel cilt bakımı ve temizliği yaptırın. Peeling, cilt üzerindeki çevresel kirlilikleri temizler; ölü hücrelerin atılmasını ve yeni, sağlıklı genç hücrelerin oluşumunu sağlar, dolaşımı hızlandırır. Yoğun nem maskeleri ile derin dokular neme doyar.





Dudaklarınız çatlamasın

Dudaklarınızı kuru hissettiğinizde yalayarak ıslatmak size doğal gelebilir, ancak bu durumu daha da kötüleştirebilir. Dudaklarınızı nemlendirme ihtiyacı duyduğunuzda, hemen tahriş edici olmayan bir dudak kremi uygulayın. Önerilerimize göz atarak kış aylarında dudaklarınızı daha bakımlı ve sağlıklı bir görünüme kavuşturun.