Cam efekti bronz tenle tanışıyor!
Uzun zamandır hepimiz cam gibi parlayan ‘glass skin’ etkisi altındayız. Ürün seçerken, uygularken aklımızdaki tek şey parlayan, canlı gösteren bir cilde sahip olmak. Bronz tenin cam efektiyle dansında dikkat etmeniz gerekenler.
Nilgün Yıldız Konakçı
Artık hepimiz Korelilerin trend haline getirdiği cam gibi parlak görünen ‘glass skin’ etkisini ciltlerimizde yakalamaya çalışıyoruz. Bu görünümü elde etmek için unutmamak gereken üç adım bulunuyor:
- Cildi makyaj öncesinde nemlendirici serumla hazırlamak.
- Likit aydınlatıcıyı fondötenle karıştırmak.
- Tüm makyajı şeffaf, nemli bitişli sabitleyiciyle tamamlamak.
Bronz tene makyaj yaparken ağır baz ürünleri kullanan, kontürü fazla kaçıran ya da dudak tonunu tenle boğan klasik hatalara düşmemek gerekiyor. Bunlara dikkat ederek bu yaz hem doğal hem çarpıcı bir makyaj elde edebilirsiniz.
Fotoğraf: GettyImages
Elele Temmuz - Ağustos 2025 sayısından
Işıltı verin
Bronz ten zaten kendiliğinden renkli ve canlı göründüğü için kalın yapılı fondötenler yerine ışıltı veren renkli nemlendiriciler veya hafif yapılı BB kremler tercih etmekle işe başlayabilirsiniz. Cilt tonuna birebir uyan değil, yarım ton daha sıcak bir renk tonu seçmek bronzluğu dengeleyecektir.
Kosas Dreambeam makyaj bazı 2529 TL
Drunk Elephant D-Bronzi Sunshine Drops 2869 TL
Rare Beauty Positive Light likit aydınlatıcı 1759 TL
Sephora Collection bronzlaştırıcı damla 799 TL
Güneş öpücüğü etkisi
Yaz sezonunda güneş öpücüğü etkisi moda. Bu yüzden klasik kontür yerine sıcak alt tonlu bronzlaştırıcılar tarçın ya da karamel tonları gibi elmacık kemiklerine, burun üzerine ve şakaklara hafifçe uygulayabilirsiniz. Krem bronzlaştırıcılar yaz için daha doğal bir görünüm sunar, ayrıca pudra ürünlere göre daha kalıcıdır. Bronzlaştırıcıyı burnun üstünden yanaklara kadar yatay bir çizgi gibi uygulayarak güneşte hafif yanmış etkisi de yaratabilirsiniz.
YSL All Hours Hyper bronzlaştırıcı 4500 TL
Kiko All That Glam bronzlaştırıcı stik 899 TL
Armani Luminous Silk bronzlaştırıcı pudra 3900 TL
Gözlerde kahve ışıltı
Bronz tene en çok yakışan göz makyajı doğal renklerle yumuşak geçişler sunan, hafif metalik yansımalar taşıyan bir görünüm. Kum, bakır, bronz ve kızıl kahve tonları göz kapağında derinlik yaratmaya yardımcı olur. Krem farlar ya da ıslak görünümlü far dokuları sıcak yaz günlerinde pudralardan daha kalıcıdır. Maskarada tercihinizi kahverengiden kullanarak makyajı yumuşatabilirsiniz.
Too Faced Ribbon Wrapped maskara 1759 TL
Armani Eye Tint göz farı 2250 TL
Diorshow 5’li far paleti 3255 TL
Parlak dudaklar
Karamel, nude, şeftali gibi renkler tercih edilebilir. Dudaklara sadece parlatıcı sürmek yerine, önce kalemle çerçeveleyip parlatıcıyı ortadan taşırmadan uygulamak daha etkileyici bir görünüm sağlayacaktır.
MAC Lip Glass Blow dudaklara dolgunluk veren parlatıcı 1199 TL
Maybelline New York Super Stay Teddy Tint likit ruj 749,90 TL
Laneige Glaze Craze renkli parlatıcı 1379 TL
Allık seçimi
Bronz tende klasik pembe allık yerine şeftali veya somon tonları tenle daha çok uyum sağlar. Allığı yalnızca yanaklara değil, bronzlaştırıcının geçtiği yerlere hafifçe dağıtarak güneşte bronzlaşmış etkisini yakalayabilirsiniz.
Beymen Beuaty Dior Forever Nude Bronze Glow allık 2800 TL
Nars Laguna bronzlaştırıcı pudra 2330 TL
Beymen Beauty Tom Ford Soleil bronz pudra 3250 TL