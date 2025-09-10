Cam efekti bronz tenle tanışıyor!

Artık hepimiz Korelilerin trend haline getirdiği cam gibi parlak görünen ‘glass skin’ etkisini ciltlerimizde yakalamaya çalışıyoruz. Bu görünümü elde etmek için unutmamak gereken üç adım bulunuyor:

Cildi makyaj öncesinde nemlendirici serumla hazırlamak.

Likit aydınlatıcıyı fondötenle karıştırmak.

Tüm makyajı şeffaf, nemli bitişli sabitleyiciyle tamamlamak.

Bronz tene makyaj yaparken ağır baz ürünleri kullanan, kontürü fazla kaçıran ya da dudak tonunu tenle boğan klasik hatalara düşmemek gerekiyor. Bunlara dikkat ederek bu yaz hem doğal hem çarpıcı bir makyaj elde edebilirsiniz.

Işıltı verin

Bronz ten zaten kendiliğinden renkli ve canlı göründüğü için kalın yapılı fondötenler yerine ışıltı veren renkli nemlendiriciler veya hafif yapılı BB kremler tercih etmekle işe başlayabilirsiniz. Cilt tonuna birebir uyan değil, yarım ton daha sıcak bir renk tonu seçmek bronzluğu dengeleyecektir.

Güneş öpücüğü etkisi

Yaz sezonunda güneş öpücüğü etkisi moda. Bu yüzden klasik kontür yerine sıcak alt tonlu bronzlaştırıcılar tarçın ya da karamel tonları gibi elmacık kemiklerine, burun üzerine ve şakaklara hafifçe uygulayabilirsiniz. Krem bronzlaştırıcılar yaz için daha doğal bir görünüm sunar, ayrıca pudra ürünlere göre daha kalıcıdır. Bronzlaştırıcıyı burnun üstünden yanaklara kadar yatay bir çizgi gibi uygulayarak güneşte hafif yanmış etkisi de yaratabilirsiniz.

Gözlerde kahve ışıltı

Bronz tene en çok yakışan göz makyajı doğal renklerle yumuşak geçişler sunan, hafif metalik yansımalar taşıyan bir görünüm. Kum, bakır, bronz ve kızıl kahve tonları göz kapağında derinlik yaratmaya yardımcı olur. Krem farlar ya da ıslak görünümlü far dokuları sıcak yaz günlerinde pudralardan daha kalıcıdır. Maskarada tercihinizi kahverengiden kullanarak makyajı yumuşatabilirsiniz.

Parlak dudaklar

Karamel, nude, şeftali gibi renkler tercih edilebilir. Dudaklara sadece parlatıcı sürmek yerine, önce kalemle çerçeveleyip parlatıcıyı ortadan taşırmadan uygulamak daha etkileyici bir görünüm sağlayacaktır.

Allık seçimi

Bronz tende klasik pembe allık yerine şeftali veya somon tonları tenle daha çok uyum sağlar. Allığı yalnızca yanaklara değil, bronzlaştırıcının geçtiği yerlere hafifçe dağıtarak güneşte bronzlaşmış etkisini yakalayabilirsiniz.

