Hidroksi asitler, cilt bakımında kullanılan en önemli içerikler arasında. Asit kelimesi kulağınıza korkutucu mu geldi? Korkmayın, çünkü asit içeren dermokozmetikler cilt bakımının her aşamasında var.

Yazı: Gülru İncu



Asitler, daha aydınlık bir cilt için ciltteki ölü deriyi kaldırarak hücre onarımını ve yenilenmesini destekleyen peeling etkili güçlü içerikler. Daha pürüzsüz ve yumuşak bir cilt için genişlemiş gözenekleri sıkılaştırmayı hedefliyor. Cildin aydınlanmasına, leke görünümünün azalmasına ve renk tonu eşitsizliğinin giderilmesine yardımcı oluyor. Hidroksi asitler; AHA (alfa hidroksi asit) ve BHA (beta hidroksi asit) olarak ikiye ayrılıyor. AHA’ların en yaygın kullanılanları glikolik asit ve laktik asit. Beta hidroksi asitlerin en çok kullanılanı ise salisilik asit.



Ne işe yarıyorlar?

Asitler genel anlamda cildi pürüzsüzleştiriyor ve aydınlatıyor. Şeker kamışından elde edilen glikolik asit, akne ve güneş lekelerinin neden olduğu hiperpigmentasyon sorunlarının tedavisinde, cildi aydınlatmada ve pürüzsüzleştirmede kullanılıyor. Kolajen üretimini hızlandırıyor ve cilt tonunu eşitliyor. Nemlendirme özelliğine sahip olan laktik asit, kuru ciltler için çok etkili. Salisilik asit, cildin yağ seviyesini dengelediği için fazla sebum üreten akneli cildin tedavisinde kullanılıyor. Antioksidan ve antibakteriyel özelliğe sahip.



Kimler kullanmalı?

Pek çoğumuz bu asitlerden faydalanabiliriz ama atopik, hassas ya da alerjik bir cildiniz varsa AHA’ları kullanmadan önce bir uzmana danışmalısınız. AHA içeren bir kremi cildinize sürdüğünüz zaman hafif bir karıncalanma yaşayabilirsiniz ki bu gayet normal. Eğer glikolik asidin cildinize ağır geldiğini düşünüyorsanız asit kombinasyonlarını ya da daha hafif olan laktik asidi deneyin.



Nasıl kullanılmalı?

Önce cildinizi temizleyin. Ardından tonik sürün. Asitli bir krem kullanmadan önce cildinizin kir ve yağdan tamamen arınmış olduğundan emin olun. Sonra AHA içeren nemlendiriciyi uygulayın. Asitli kremlerin pek çoğu günlük olarak kullanılabiliyor. Eğer cildiniz hassas ise ya da daha önce asitli bir krem kullanmadıysanız ilk kullanımda hafta bir ya da iki kez kullanın. Her iki haftada bir nemlendirici bir maske kullanırsanız cildiniz daha pürüzsüz ve parlak olacak.



Ne zaman kullanılmalı?

En uygun zaman gece yatmadan önce, cilt temizliğini yaptıktan sonra, çünkü glikolik asit cildi güneş ışınlarına karşı daha hassas hale getirebilir. Bu nedenle asitli bir krem kullanacaksanız gün içinde mutlaka SPF içerikli bir krem de kullanın.



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