Bronzluğunuzu koruyun!

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Günlerce uzmanların tavsiyesine uyarak güneş korumalı kremlerle güneşlendiniz ve günler alsa da sonunda istediğiniz ten rengine ulaştınız. Şimdi sıra bu güzel rengi korumaya geldi.

Cildinizi nemlendirin

Güneş sonrası cildi nemlendirmek gibisi yok. Özellikle de güneş sonrası duşa girdiğinizde suyun çok sıcak olmamasına dikkat etmelisiniz. Çok sıcak su derinin kurumasına neden oluyor ve deri pul pul soyuluyor. Bu nedenle yaz aylarında ılık suyla duş almak gerekiyor. Bronzluğun uzun süre devam etmesi için nemlendirme de çok önemli. Cildinizin kurumaması için banyodan hemen sonra güneş sonrası bir ürünle vücudunuzu iyice nemlendirmelisiniz. Güneş sonrası losyonlar, vitamin maskeleri ve A, E, C vitamini bulunan, jojobalı ya da havuç yağlı kremler vücudun nem ihtiyacını karşılamak için ideal olan ürünler arasında yer alıyor.



Beslenme de önemli

Tatil sonrasında bronzluğu korumanın en önemli yollarından biri de bolca taze sebze, salata ve meyve tüketmekten geçiyor. Özellikle içeriğinde beta karoten bulunan kayısı, havuç ve kırmızı biber bronzluğu korumaya yardımcı oluyor.



Su için

Günde en az iki litre su içmek sadece sağlık için değil aynı zamanda cildin bronzluğu korumada da etkili bir yöntem. Çünkü su içmek kan dolaşımını harekete geçiriyor ve bronzluk daha fazla ortaya çıkıyor.

