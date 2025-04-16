Çiğ sarımsak akneyi iyileştirir mi? Zararları var mı?

Sosyal medyayı kasıp kavuran son trend, kullanıcıların sivilcelerden kurtulmak için çiğ sarımsak yemesini içeriyor. Yaklaşık 24 milyon izlenme sayısına ulaşan bir TikTok videosunda, bir kullanıcı hormonal akneyle savaşmak için çiğ sarımsak yeme yolculuğunu paylaştı. Videosu 14,4 milyon izlenme sayısına ulaşan başka bir kullanıcı, akne ve koyu lekeleri tedavi etmek için çiğ sarımsak yeme konusunda kaydettiği ilerlemeyi anlattı.

Sarımsak, özellikle bir dermatoloğa kolayca ulaşamıyorsanız, akne tedavilerine uygun fiyatlı ve ulaşılabilir bir alternatif gibi görünebilir; ancak bu yaklaşımı denemeden önce iki kez düşünmenizi gerektirecek birkaç neden var.

Çiğ Sarımsak Yemek Sivilceleri İyileştirir Mi?

Sarımsak, yüksek kolesterol ve koroner arter hastalığı gibi her türlü rahatsızlığın tedavisi için yüzyıllardır tıpta kullanılmıştır. Ancak, dermatolog olan Dr. Rachel Nazarian, verdiği bir demeçte, bu güçlü ürünün akneyi temizleyebileceğini kesin olarak söyleyebilecek yeterli çalışma yapılmadığını söyledi.

Nazarian, "Sarımsağı akne tedavisi olarak ağızdan almanın bilimsel olarak desteklenen yeterli kanıtı yok," dedi. "Gerçek şu ki, ağızdan alınan hiçbir sarımsak miktarı akneyi iyileştirmeye yardımcı olmayacaktır."

Başka bir dermatolog olan Dr. Elizabeth Geddes-Bruce, Verywell'e yaptığı açıklamada, sarımsağın tek başına yüzdeki akne üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını ancak düşük glisemik indeksli, yüksek lifli ve tam gıdalardan oluşan bir diyetin parçası olarak tüketildiğinde "faydalı olabileceğini" söyledi.

Nazarian'a göre sarımsak, yeşil çay, çilek ve nar gibi antioksidan açısından zengin besinlerin faydalarına benzer şekilde cildinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilecek doğal antibakteriyel ve anti-inflamatuar bileşiklere sahiptir.

Dermatolog ve kozmetik cerrah olan Melanie Palm'a göre de "Bu TikTok trendinin önerdiği gibi, günlük olarak çiğ sarımsak yemekten muhtemelen daha etkili ve verimli akne tedavi yöntemleri vardır."

Uzmanlar Sivilcelere Karşı Sarımsağı Öneriyor mu?

Kanıt eksikliğine rağmen sivilceyle savaşmak için çiğ sarımsak yemeyi gerçekten denemek istiyorsanız, Geddes-Bruce ölçülü bir şekilde başlamanızı öneriyor. Örneğin, akşam yemeğinizi tatlandırmak için daha fazla sarımsak kullanarak başlayın.

Geddes-Bruce, aknenizi kontrol altına almak için her gün çiğ sarımsak yemeyi önermiyor çünkü "çok fazla çiğ sarımsak tahriş edici olabilir, kötü kokmasından bahsetmiyorum bile. Ve akneyi tedavi etmek için elimizde çok daha etkili yollar var."

Sarımsağı yemek yerine cildinize sürmenin daha iyi bir fikir olduğunu düşünüyorsanız, uzmanlar bunu da önermiyor.

Geddes-Bruce "Çiğ sarımsak doğrudan cilde sürülürse aşırı tahriş edici olabilir, bu yüzden lütfen bunu denemeyin. " dedi. Palm ise sarımsak tüketimi veya topikal kullanımı ve akne kontrolü konusunda araştırma eksikliği olduğundan, "bu alışılmadık tedaviye kimlerin daha iyi veya daha kötü yanıt verebileceği konusunda önerilerde bulunmanın zor olduğunu" sözlerine ekledi.