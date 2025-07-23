Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar 32. yaşını kutladı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, 32. yaş gününü ailesiyle birlikte Londra’da kutladı. Özel anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Alkoçlar, doğum günü kutlamasından karelerle takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar 32. yaşını kutladı - Resim : 1

Yeşilçam’ın usta ismi Hülya Koçyiğit’in torunu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Aslışah Alkoçlar, 32. yaşını ailesiyle birlikte Londra’da kutladı. 

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Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar 32. yaşını kutladı - Resim : 2

1988 yılında Ender Alkoçlar ile evlenen Gülşah Alkoçlar’ın kızı olan Aslışah Alkoçlar, doğum günü kutlamasından kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar 32. yaşını kutladı - Resim : 3

ACLER Richdore markalı çiçekli tül maxi elbisesi ile şık tarzıyla dikkat çeken Alkoçlar, neşeli halleri ve zarif duruşuyla takipçilerinden tam not aldı.

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Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar 32. yaşını kutladı - Resim : 4

Kutlama paylaşımları kısa sürede yoğun ilgi görürken, ilk doğum günü mesajı ise anneannesi Hülya Koçyiğit’ten geldi.   