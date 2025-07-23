Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar 32. yaşını kutladı
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, 32. yaş gününü ailesiyle birlikte Londra’da kutladı. Özel anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Alkoçlar, doğum günü kutlamasından karelerle takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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Yeşilçam’ın usta ismi Hülya Koçyiğit’in torunu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Aslışah Alkoçlar, 32. yaşını ailesiyle birlikte Londra’da kutladı.
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1988 yılında Ender Alkoçlar ile evlenen Gülşah Alkoçlar’ın kızı olan Aslışah Alkoçlar, doğum günü kutlamasından kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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ACLER Richdore markalı çiçekli tül maxi elbisesi ile şık tarzıyla dikkat çeken Alkoçlar, neşeli halleri ve zarif duruşuyla takipçilerinden tam not aldı.
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Kutlama paylaşımları kısa sürede yoğun ilgi görürken, ilk doğum günü mesajı ise anneannesi Hülya Koçyiğit’ten geldi.