Mucizevi faydaları saymakla bitmeyen aloevera cildiniz ve saçlarınız için bulunmaz nimet. Haftada bir iki kez tekrar edebileceğiniz aloevera maskesi ile sağlıklı ve aydınlık bir cilde sahip olabilirsiniz. Saçlarınız için de sağlık ve nem vermesi aloeveranın artısı.

Kışın kuru, yazın yağlı olmaya yatkın cildimiz şehir hayatında kir ve stresle mücadele ederken yıpranıyor. Hareketli şehir hayatında cildiyle ilgilenen insanların en büyük sıkıntısı da pahalı ürünlere bütçe ayırmak. Neyse ki doğada bulunan mucizevi bazı bitkiler pek çok pahalı üründen daha etkili. Bunların başında da Aloevera geliyor. Üstelik saksıda yetiştirebileceğiniz gibi dışarıdan temin etmeniz de çok kolay. Evde kendi kendinize yapabileceğiniz, her cilt tipine uygun aloevera maskesi ile kendinizi şımartabilirsiniz. Üstelik saçlarınız için de bulunmaz nimet. Cilt tipinize göre seçebileceğiniz tariflere göz atalım.

Kuru Ciltlere Nem Bombası Aloevera Maskesi

Kuru, pul pul dökülen cildiniz varsa bu maske tam size göre. Kuruluk derecesine göre haftada kaç gün yapacağınız size kalmış. Peki aloevera maskesi nasıl yapılır? Öncelikle büyük bir kaseye iki yaprak ya da 4 yemek kaşığı kadar aloevera jelini koyun. 2 yemek kaşığı yoğurt ve 6 yemek kaşığı salatalık suyu da ekleyerek blender veya bir çatal yardımıyla iyice karıştırın. Karışımı yüzünüzde 15-20 dakika bekletmeniz yeterli. Ilık suyla yıkadıktan sonra cildinizdeki farka inanamayacaksınız. Eğer cildiniz aynı zamanda hassassa 4 yemek kaşığı aloevera jeli, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağını iyice karıştırıp haftada iki gün cildinize uygulayabilirsiniz. Aynı şekilde 15-20 dakika bekledikten sonra yıkayabilirsiniz.

Yağlı Ciltlerin Kurtarıcısı Aloevera Maskesi

Yaşı kaç olursa olsun bazı kişilerin ciltleri yağlanmaya yatkın olabiliyor. Terli ve kirli gibi görüntü veren ve akne sorununa neden olan yağlı bir cildiniz varsa bu aloevera maskesi tam sizlik. 1 yumurta, 3 yemek kaşığı aloevera jeli, 2 yemek kaşığı arpa unu ve 1 tatlı kaşığı balı blender yardımıyla karıştırın. Cildinize yaydıktan sonra 15-20 dakika bekleyin. Cildinizin üzerinde iyice kuruduğundan emin olunca ılık suyla yıkayabilirsiniz. Haftada 2 kez bu maskeyi uyguladıktan sonra cildinizin yağ seviyesinin azaldığını ve aknelerin kaybolduğunu göreceksiniz.

Karma Ciltler İçin Aloevera Maskesi

Zaman zaman kuru bazen de yağlı bir cilde sahip olmak kafa karıştırıcı olabilir. Bunun da çaresi aloevera maskesi. 4 yemek kaşığı aloevera jeli, 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı ve yarım limon suyunu güzelce blender yardımıyla karıştırın. 20 dakika cildinizde beklettiğiniz maskeyi soğuk suyla yıkayın. Bu maskeyi haftada bir gün tekrar ederseniz cildinizin nem dengesini düzenleyebilirsiniz.

Her Cilde Ve Saça Uygun Aloevera Maskesi

Yarım limon suyu ve iki adet aloevera yaprağının jelini iyice karıştırın. Cildinizde 15 dakika bekletmeniz ve ardından ılık suyla yüzünüzü yıkamanız yeterli. Bu maske ile nemli ve canlı bir cilde sahip olabilirsiniz. Haftada iki kez uygulayabileceğiniz bu maskeyi saçlarınıza uygulayacaksınız miktarını ona göre ayarlamalısınız. Temiz olan saç diplerinden başlayarak masaj yapar gibi bütün saçlarınıza maskeyi yedirdikten sonra 20-30 dakika bekleyin. Ardından saçlarınızı ılık suyla yıkayın.