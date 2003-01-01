Kışın havasını ruhunuzdan attınız. Şimdi sıra cildinizde. Peeling ile tertemiz, bebek gibi bir cilt için kolları sıvayın. Doğal peeling tarifleri cildinizi baştan yaratacak!

İlkbahar-yaz sezonu için belki hazırlanmaya çoktan başladınız. Bir süredir egzersizlerinize devam ediyor, sağlıklı beslenmeyi bırakmıyorsunuz. Diğer bir yandan da ruhunuza iyi gelecek aktiviteler yapıp, arınmaya çalışıyor olabilirsiniz. Peki cildiniz yaza hazır mı? Bedeninizi ve ruhunuzu arındırırken, cildinize de hak ettiği önemi ve "arınmayı" gösterin. İşe ilk olarak temiz ve arınmış bir cilde sahip olmaya çalışmakla başlayın. Sonraki aşamada düzenli olarak nemlendirmeye özen gösterin. İlk adımın anahtar kelimesi ise "peeling"...





Nefes alan bir cilt

Malzemeler

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı deniz tuzu

1 yemek kaşığı bal



Yapılışı

Tüm malzemeleri karıştırın. Deniz tuzunun parçalarını çok ezmeden, pütürlü şekilde bırakmaya özen gösterin. Duş sırasında uygulayın. Islak teninize sürerek 3-5 dakika boyunca bekletin. Durulanın.





Yenilik hissi

Malzemeler

1 adet limonun suyu

1 küçük boy kabuklarıyla rendelenmiş salatalık

1 çay kaşığı bal

1 çay kaşığı deniz tuzu



Yapılışı

Tüm malzemeleri karıştırıp, önceden temizlediğiniz cildinize sürün. 3 dakika beklettikten sonra durulayın.





Pürüzsüz doku

Malzemeler

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı su



Yapılışı

Karıştırdığınız malzemeleri cildinize sürüp 10 dakika bekleyin. Ardından ılık suyla durulayın.





Sıkı gözenekler

Malzemeler

1 fincan Türk Kahvesi telvesi

1 adet limon kabuğunun rendesi

1 çay kaşığı bal



Yapılışı

Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra cildinize masaj yaparak uygulayın. 4 dakika beklettikten sonra ılık suyla temizleyin.





Siyah noktalara veda

Malzemeler

2 çorba kaşığı mercimek

1 çorba kaşığı pirinç

1 çorba kaşığı kil



Yapılışı

Kırmızı mercimeği ve pirinci blender'dan geçirin. İçine krem ya da kili ilave edin. Gün içinde kullandığınız nemlendirici kremin içine ekleyin. Biraz karıştırıp cildinize sürün. Bir saat sonra cildinizi durulayın.