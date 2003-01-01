İlkbahar-yaz sezonu için belki hazırlanmaya çoktan başladınız. Bir süredir egzersizlerinize devam ediyor, sağlıklı beslenmeyi bırakmıyorsunuz. Diğer bir yandan da ruhunuza iyi gelecek aktiviteler yapıp, arınmaya çalışıyor olabilirsiniz. Peki cildiniz yaza hazır mı? Bedeninizi ve ruhunuzu arındırırken, cildinize de hak ettiği önemi ve "arınmayı" gösterin. İşe ilk olarak temiz ve arınmış bir cilde sahip olmaya çalışmakla başlayın. Sonraki aşamada düzenli olarak nemlendirmeye özen gösterin. İlk adımın anahtar kelimesi ise "peeling"...
Nefes alan bir cilt
Malzemeler
2 yemek kaşığı zeytinyağı
3 yemek kaşığı deniz tuzu
1 yemek kaşığı bal
Yapılışı
Tüm malzemeleri karıştırın. Deniz tuzunun parçalarını çok ezmeden, pütürlü şekilde bırakmaya özen gösterin. Duş sırasında uygulayın. Islak teninize sürerek 3-5 dakika boyunca bekletin. Durulanın.
Yenilik hissi
Malzemeler
1 adet limonun suyu
1 küçük boy kabuklarıyla rendelenmiş salatalık
1 çay kaşığı bal
1 çay kaşığı deniz tuzu
Yapılışı
Tüm malzemeleri karıştırıp, önceden temizlediğiniz cildinize sürün. 3 dakika beklettikten sonra durulayın.
Pürüzsüz doku
Malzemeler
3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 yemek kaşığı elma sirkesi
1 yemek kaşığı zeytinyağı
4 yemek kaşığı su
Yapılışı
Karıştırdığınız malzemeleri cildinize sürüp 10 dakika bekleyin. Ardından ılık suyla durulayın.
Sıkı gözenekler
Malzemeler
1 fincan Türk Kahvesi telvesi
1 adet limon kabuğunun rendesi
1 çay kaşığı bal
Yapılışı
Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra cildinize masaj yaparak uygulayın. 4 dakika beklettikten sonra ılık suyla temizleyin.
Siyah noktalara veda
Malzemeler
2 çorba kaşığı mercimek
1 çorba kaşığı pirinç
1 çorba kaşığı kil
Yapılışı
Kırmızı mercimeği ve pirinci blender'dan geçirin. İçine krem ya da kili ilave edin. Gün içinde kullandığınız nemlendirici kremin içine ekleyin. Biraz karıştırıp cildinize sürün. Bir saat sonra cildinizi durulayın.