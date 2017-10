Son günlerdeki favori bakım ürünümüz, suya benzeyen yapısıyla öne çıkan esans ürünler.

ASYA'YA ÖZGÜ CİLT BAKIMI uygulamalarının dünya çapında yoğun ilgi görmesi yeni ürünlerin piyasaya sunulmasına da vesile oldu. Esanslar cilt bakımının başlı başına bir sanat olduğuna inanılan Asya’dan Batı kültürüne geçen bir formülasyon. Batılı kadınlar için cilt bakımı temizleme, tonikleme, nemlendirme şeklinde 3-4 aşamalıyken Asyalı kadınlar için bu rutin 10 adıma kadar çıkabiliyor. Esans da bu bakım aşamalarından biri. Uzakdoğu’da esans söz konusuyken Batı’da serum olarak karşılığını görebiliyoruz. Aslında esansların asıl amacı cilde ihtiyacı olan suyu taşıması ve bir sonraki bakım adımı için yeterli zemini oluşturması. Esanslar, tonik ile serum arasında bir yerde duruyor denilebilir.



SERUM MU ESSANS MI?

* Esansların öncelikli görevi, cildinizi nemlendirme aşamasına hazırlamak ve yenilenme sürecine yardım etmek. Esanslar bir veya birden fazla aktif madde içerebiliyor ancak serumda bulabileceğiniz aktif maddeler kadar yoğun değiller.





CAUDALIE VINOPERFECT CONCENTRATED BRIGHTENING ESSENCE 119 TL

CLINIQUE EVEN BETTER ESSENCE LOTION 185 TL

MURAD HYDRO-DYNAMIC QUENCHING ESSENCE 350 TL



• Temelde esans da serum da cildi nemlendiriyor. Her ikisi de küçük parçacıklardan oluşuyor ve bu sayede geleneksel nemlendiricilerden daha hafifler. Bu nedenle cilt tarafından daha hızlı ve etkili bir şekilde emiliyorlar ve üzerlerine sürülen nemlendirici kremin içeriklerinin cildin en alt tabakasına kadar ulaşmasını sağlıyorlar.



• Esanslar cildi besliyor, sıkılaştırıyor ve yaşlanmayla savaşan bileşikler içerebiliyor ama serumlar lekeler ya da derin kırışıklıklar gibi cilt problemlerini hedefleyen daha yoğun içeriklere sahip. Esanslar yağ kıvamlı serumlara göre daha sulu, dolayısıyla daha hafif.



• Serumlar cildi aydınlatıcı, koyu lekelerle ve kırışıklıklarla savaşan bileşenlerden oluşuyor. Esanslardan farklı olarak konsantre yani daha yoğun etken maddeleri tutabiliyorlar.









DIOR HYDRA LIFE DEEP HYDRATION SORBE WATER ESSENCE 275 TL

BIOTHERM LIFE PLANKTON ESSENCE 235 TL

SHISEIDO BIO-PERFORMANCE SUPER REFINING ESSENCE 389 TL

SENSAI CELLULAR PERFORMANCE ESSENCE 453 TL