Her zamankinden daha güzel ve sağlıklı bir cilde sahip olmak hiç bu kadar pratik ve “doğal” olmamıştı!

Bakım ritüelinizi en doğal yollarla tamamlamaktan yanaysanız, evinizde rahatlıkla hazırlayıp uygulayabileceğiniz bu tarifler tam size göre! Bitki, sebze ve meyvelerin sihirli etkilerle dolu dünyasını bir kez de bu tariflerle keşfedin. Nemlendiren kremlerden hassasiyeti azaltan kürlere, makyaj öncesi bazlardan detoks etkisi yaratan karışımlara kadar ciltle ilgili tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.



Buhar banyosu

Malzemeler:

• 1/2 greyfurtun suyu

• 3 damla limon yağı

• 3 damla buğday yağı

• 2 sap taze biberiye

• 2 lt kaynar su

Uygulanışı:

Geniş bir kaba önce kaynar suyu, ardından diğer malzemeleri ekleyin. Geniş bir havlu yardımıyla başınızı kapatıp kaba doğru eğilerek buhar banyosu yapın. Öncesinde peeling uygulayarak etkisini arttırabileceğiniz bu işlemi haftada 1-2 kez tekrarlayın.



Makyaj bazı

Malzemeler:

• 1/2 rendelenmiş elma

• 2 yemek kaşığı süt

Uygulanışı:

Malzemeleri karıştırıp 5 dakika benmari usulü ısıtın. Ilıklaştıktan sonra sürüp 20 dakika bekletip yıkayın.



Makyaj temizleyici

Malzemeler:

• 1 adet elma

• 400 g süt

• 1 tatlı kaşığı elma yağı

Uygulanışı:

Elmayı rendeleyip süt ile pişirin. İçine elma yağını ekleyip, daha sonra süzün. Bir pamuk yardımı ile cildinizi silin.



Gece kremi

Malzemeler:

• 5 damla gül yağı

• 10 damla adaçayı

• 16 damla lavanta

• 50 g susam yağı

• 1 tatlı kaşığı esmer pirinç nişastası

Uygulanışı:

Tüm malzemeleri karıştırıp yatmadan önce gece kremi olarak kullanın.



Cilt onarıcı serum

Malzemeler:

• 1 çay kaşığı Aloe Vera jeli ya da suyu

• 1 adet yumurtanın akı

• 1 tatlı kaşığı bal

• 1 çay kaşığı zeytinyağı

Uygulanışı:

Tüm malzemeleri karıştırıp cildinize sürün. 20 dakika bekletip yıkayın.



Tereyağı maskesi

Malzemeler:

• 1 tatlı kaşığı bal

• 1 tatlı kaşığı tuzsuz tereyağı

Uygulanışı:

Malzemeleri karıştırıp sürün. 20 dakika bekledikten sonra yıkayın.



Cilt tonu dengeleyici maske

Malzemeler:

• 2 yemek kaşığı bal

• 1 çay kaşığı sirke

• 1/2 çay kaşığı badem yağı

Uygulanışı:

Tüm malzemeleri karıştırıp cildinize uygulayın. 15 dakika bekletip yıkayın.



*Formsante dergisinden alınmıştır.