Geçmişten bugüne uzanan sadece sanat, bilim, edebiyat değil! Bugün kozmetik sektörü de, cilt bakımında kullanılan pek çok içeriği antik çağlardan günümüze taşıyor ve o dönemin estetik anlayışından halen ilham alınıyor.

SÜT

Antik Mısır’ın en yaygın cilt bakım ürünlerinden.



ÖNCE

Güzelliğiyle dillere destan, uğruna savaş başlatılan Kleopatra’nın süt banyosunu duymayan var mı? Süt, içerdiği proteinlerle cildi ölü hücrelerden arındırıyor. Sağlıklı, temiz ve yumuşak bir cilde sahip olmaya yardımcı oluyor.



ŞİMDİ

Sabun, vücut şampuanı, nemlendirici gibi pek çok cilt bakım ürününün içinde süt var. 2 su bardağı sütün içine yarım bardak bal katarak yapacağınız vücut maskesiyle banyo ritüelinizi keyifli bir spa ortamına çevirebilirsiniz.



TUZ

Zengin minerallerinden dolayı cildi besliyor ve canlandırıyor. Cilt tonunu dengeliyor. Pul pul dökülmeleri engellediği için muhteşem bir peeling. Cildi nemlendiriyor. Ayrıca akne ve sivilcelerin iyileşmesine yardımcı oluyor.



ÖNCE

Deniz tuzunun peeling yapmak amacıyla hamamlarda kullanımı antik Mısır’dan Yunan ve Roma kültürüne kadar uzanıyor. Kırışıklıkları giderdiği ve çeşitli cilt problemleriyle savaştığı biliniyor.



ŞİMDİ

Günümüzde birçok marka ölüdeniz tuzunu kullanıyor. Ölüdeniz tuzunu bir parça zeytinyağı ile karıştırarak vücut peeling’i yapabilirsiniz.



ŞEKER

Tıpkı deniz tuzu gibi vücut maskesi de, yüz maskesi ve peeling amacıyla kullanılıyor. Cildi ölü hücrelerden arındırıyor ve cildi nemlendiriyor.



ÖNCE

Antik Mısır’da sıkça kullanılıyordu.



ŞİMDİ

Hazır cilt bakım ürünleri bulabileceğiniz gibi evinizde de kolayca maske yapabilirsiniz. Tek ihtiyacınız bir fincan toz şeker, 1 limon suyu ve 1/2 fincan zeytinyağı.



ZEYTİNYAĞI

Antik Mısır ve Yunan kültüründe geniş yer alıyor. Güçlü bir antioksidan olduğu için hem cilt hem de saç ve tırnak sağlığı için çok yararlı.



ÖNCE

Antik kültürlerde cilt temizliğinin yanı sıra nemlendirici ve antibakteriyel özelliğinden dolayı tedavi amacıyla da kullanılıyordu.



ŞİMDİ

Özellikle şampuandan önce saç bakımı için kullanılıyor. Aynı zamanda göz makyajınızı çıkarmak, tırnak etini yumuşatmak, egzama tedavisi, çatlak topuklar ve cilt bakım serumu olarak da kullanabilirsiniz.



YEŞİL ÇAY

Zengin antioksidan içeriği ile sağlıklı bir cildin en yakın dostları arasında. Özellikle gözenek temizliğinde çok etkili. Akneye neden olan bakterilerin oluşmasını engelliyor. Kızarıklığın azalmasını sağlıyor.



ÖNCE

Asya kültürünün en popüler içeceklerinden biri olmasının yanı sıra temizleyici, tonik, maske, göz altı bakımı ve buhar banyosu amacıyla kullanılıyordu.



ŞİMDİ

Yeşil çaylı bakım ürünlerini pek çok markada bulabilirsiniz. Ayrıca 3 çorba kaşığı yoğurt, 1 çorba kaşığı ince kıyılmış yeşil çay yaprağı ve yarım çay kaşığı zerdeçal tozunu karıştırarak maske yapabilirsiniz. Maskeyi yüzünüzde 20 dakika bekletin ve ılık suyla yıkayın. Haftada iki kez yapabilirsiniz.



GÜL SUYU

Antioksidan ve ağrı kesici özelliklerinin yanı sıra vitamin açısından zengin olan gül suyu, cilt dokusunun yenilenmesine katkı sağlıyor.



ÖNCE

Antik Mısır’da kadınların ciltlerini nemlendirmek için kullandığı gül suyu, Rönesans İtalyası’nda kafur ile birlikte deodorant yapımında kullanılırdı. Romalı kadınlar ise kaplıca sularına koku vermek için gül yapraklarından yararlanırlardı.



ŞİMDİ

Güzellik trendlerinin vazgeçilmezlerinden. Antibakteriyel özelliği sayesinde siyah nokta ve sivilce oluşumunu engelliyor. Cildin pH seviyesini dengeliyor ve cilt kuruluğu ile savaşıyor. Doğal bir nemlendirici ve temizleyici.