Gözlere çay poşeti nasıl yapılır? Şişkinlik ve koyu halkalar için 8 ipucu

İster koyu halkalar ister şişkinlik olsun, gözler için çay poşetleri kullanmak anında rahatlama sağlamak için bilimsel olarak kanıtlanmış bir yöntemdir. Kafeinli ve bitkisel çay poşetlerinde bulunan kimyasallar gözlerinizdeki şişkinliği ve tahrişi hafifletmeye yardımcı olur ve karşılığında sakinleştirici bir etki sunar. Bu yöntemi kullanırken soğuk kompres veya hatta sıcak kompres tercih edebilirsiniz. Ancak, çay poşetlerini gözleriniz için kullanmanın doğru yoluna dikkat etmek önemlidir. Aşırı uygulama veya uygunsuz kullanım faydadan çok zarar verebilir. Çay poşetlerini gözler için nasıl kullanacağınızı ve bu uygulamanın size sağlayabileceği çeşitli faydaları öğrenin.

ÇAY POŞETLERİ GÖZLERE NASIL YARDIMCI OLUR?

Dermatolog Priyanka Kuri, çay poşetlerini gözler için kullanmanın, rahatlık sağlayıp tahrişi azalttığı için faydalı olabileceğini söylüyor. İşte gözler için çay poşeti kullanmanın faydalarından bazıları...

1. Şişkinliği azaltır

Kafeinli çay poşetleri, kan damarlarının daralmasına neden olarak şişkinliği azaltmak için kullanılabilir. Bölgeyi etkili bir şekilde yatıştıran ve göz çevresinde görülen şişkinliği azaltan şey çay poşetlerinin sıcaklığıdır. Journal of Cosmetic Dermatology'de yayınlanan bir araştırma, siyah veya hatta yeşil çay poşetlerinde bulunan kafein içeriğinin şişkinliği azaltmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.

2. Tahrişi hafifletir

Çayda bulunan ve tanen olarak bilinen iltihap önleyici bileşenler iltihaplı bir yüzeyi yatıştırabilir. Bu, kızarıklık veya toz veya polene karşı iltihaplı reaksiyonlardan muzdarip olanlar için faydalıdır. Soğuk çay poşeti kompresi, gözlerdeki kuruluk ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olabilir. Anti-Inflammatory & Anti-Alergy Agents in Medicinal Chemistry'de yayınlanan bir çalışmada belirtildiği üzere, çay poşetleri iltihap önleyici olan epigallocatechin-3-gallate (EGCG) gibi polifenoller içerir.

3. Göz torbalarını hafifletir

Koyu halkalar veya daha bilimsel olarak periorbital koyu halkalar, gözlerin altındaki zayıf kan dolaşımından kaynaklanır ve çayda bulunan antioksidanlarla çözülebilir. Bu, bölgenin düzenli kullanımda daha parlak ve esnek hale gelmesini sağlar. Çay poşetlerinin yanı sıra, evde koyu halkaları tedavi etmenin birkaç yolu daha vardır.

4. Soğutma etkisi sağlar

Soğutulmuş çay poşetleri kullanmak anında rahatlama sağlar. Soğutma hissi, gözlerin gençleşmesine ve daha uyanık ve uyanık bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Pharmacophore'da yayınlanan bir çalışma, gözlerinize soğutulmuş papatya çayı poşetleri koyarak şişkinliği azalttığı ve sakinleştirici bir his sağladığı için geçici bir rahatlama sağlayabileceğinizi belirtmektedir.

5. Antioksidanlar içerir

Çay, cilt hücrelerini serbest radikallerin zararlı etkilerinden korumaya yardımcı olan yüksek konsantrasyonda antioksidan içerir. Bu da göz çevresinin daha sağlıklı olmasını sağlar ve yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

GÖZLERE ÇAY POŞETİ NASIL UYGULANIR?

1. Uygun çay poşetlerini seçin

Siyah, yeşil veya bitkisel çaylar gibi iltihap giderici etkileri olan kafeinli çayları tercih edin. Papatya bitki çayı gibi bazı alternatifler sakinleştirici özellikleri nedeniyle yardımcı olabilir. Çay poşetlerinin cilt tahrişine neden olabilecek herhangi bir ek bileşen içermemesine dikkat edin.

2. Çayı hazırlayın

Bir fincan sıcak su hazırlayın ve iki çay poşetini yaklaşık 3 - 5 dakika boyunca içine batırın. Bu, çayın demlenmesi ve faydalarını çıkarması için bir şans vermek içindir. Demlendikten sonra, çay poşetlerindeki suyu sıkın ve uygulandığında çok sıcak olmaması için soğumaya bırakın.

3. Çay poşetlerini soğutun

En iyi sonuçları elde etmek için hazırlanmış çay poşetlerini kullanmadan önce birkaç dakika buzdolabında saklayabilirsiniz. Soğutma etkisi ayrıca gözlerin şişkinliğini en aza indirmeye ve uygulama sırasında onları gençleştirmeye de hizmet edecektir.

4. Alanı temizleyin

Alan, poşet uygulanmadan önce iyi hazırlanmalıdır. Yüzü nazikçe yıkayarak kirden veya makyajdan arındırdığınızdan emin olun. Bu adım, gözlerin içinde istenmeyen tahrişi önlemek için çok önemlidir.

5. Çay poşetini uygulayın

Rahatlatıcı bir pozisyon bulun ve gözlerinizi soğutulmuş çay poşetleriyle örtün. Çay poşetlerinin iyi oturduğundan ve gözlerin tüm çevresini kapladığından emin olun.

6. Rahatlayın ve bekleyin

Çay poşetlerini 10-15 dakika gözlerinizin üzerine koyun. Bu, uzanmak, gözlerinizi kapatmak ve biraz dinginliğin tadını çıkarmak için mükemmel bir andır. Çayın faydalı özellikleri cilde nüfuz edecek ve sihirlerini yapacaktır.

7. Çıkarın ve durulayın

Kullanımdan sonra çay poşetlerini atın. Yüzünüzü suyla soğutun ve kalan artıkları temizleyin. Bu, ameliyat sonrası konforu artırır ve ayrıca kalan cilt tahrişini ortadan kaldırır.

8. Sık sık kullanın

En iyi sonuçları elde etmek için, bu tedaviyi kişisel ihtiyaçlara göre haftada 2-3 kez yapmak caizdir. Böyle bir uygulama, göz çevresindeki cildi korumaya ve daha taze ve daha iyi görünmesini sağlamaya yardımcı olabilir.