Güzellik Editörü: Gülru İncu
Fotoğraf: Nurdan Usta
Prodüksiyon: Selen Tanyeri
Yaşlanma süreciyle savaşan ve cilde enerji depolayan C vitaminli kremler mat, lekeli ve cansız cildin en yakın dostu.
1- The Body Shop Vitamin C Glow Booster Nemlendirici 119.90 TL
2- Kiehl’s Powerful-Strength Line-Reducing Kırışıklık Karşıtı Serum 325 TL
3- Ducray SPF 15 Melascreen Skin-Lightening Cilt Tonunu Eşitleyici Krem 129 TL
4- Jowae Youth Concentrate 159 TL
5- Murad Environmental Shield Essential-C Temizleyici 400 TL
6- Lierac Mesolift Ultra Vitamin-Enriched Tazeleyici Serum 265 TL
Aşırı sıcaklar yüzünden elastikiyetini kaybeden cildinizi iyi bir nem maskesi ile sonbahara hazırlayın.
1- Lierac Lumilogie Day&Night Dark-Spot Correction Koyu Like Karşıtı Serum 299 TL
2- Isana Peeling Maske 19.99 TL
3- Murad Pore Extractor Pomegranate Nar Özlü Gözenek Arındırıcı Maske 390 TL
4- Dermalogica Multivitamin Power Recovery Olgun ve Zamansız Yaşlanan Ciltler için Maske 395.16 TL
5- Avene Tolerance Kuru ve Hassas Ciltler için Nemlendirici Maske 96 TL
6- L’occitane Reine Blanche Aydınlatıcı Peeling 179 TL
Lekeler, cilt bakımının en zorlu süreçlerinden ama çözümsüz değil. Lekelenmeye meyilli bir cildiniz varsa sonbahar, yazın yıkıcı etkilerinden arınmak için en uygun mevsim.
1- Kiehl’s Clearly Corrective Brightening&Exfoliating Daily Cleanser Temizleyici Jel 169 TL
2- Yves Rocher White Botanical Exceptional Cleansing Mouse Leke Karşıtı Yüz Yıkama Jeli 54.90 TL
3- Jeunesse Global Luminesce Cellular Rejuvenation Aydınlatıcı Serum 535 TL
4- Nuxe Splendieuse SPF 20 Anti-Dark Spot Fluıd 150 TL
5- L’occitane SPF 20 Immortelle Divine Nemlendirici Krem 541 TL
6- Bioderma White Objective Lightening Pen Aydınlatıcı Krem 72.50 TL