“Yaz geçer, izi kalır” diyorsanız lekelenme, cansızlık, yorgunluk ve elastikiyet kaybı gibi sorunlara odaklanmanın tam zamanı.

Güzellik Editörü: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta

Prodüksiyon: Selen Tanyeri



Yaşlanma süreciyle savaşan ve cilde enerji depolayan C vitaminli kremler mat, lekeli ve cansız cildin en yakın dostu.





1- The Body Shop Vitamin C Glow Booster Nemlendirici 119.90 TL

2- Kiehl’s Powerful-Strength Line-Reducing Kırışıklık Karşıtı Serum 325 TL

3- Ducray SPF 15 Melascreen Skin-Lightening Cilt Tonunu Eşitleyici Krem 129 TL

4- Jowae Youth Concentrate 159 TL

5- Murad Environmental Shield Essential-C Temizleyici 400 TL

6- Lierac Mesolift Ultra Vitamin-Enriched Tazeleyici Serum 265 TL



Aşırı sıcaklar yüzünden elastikiyetini kaybeden cildinizi iyi bir nem maskesi ile sonbahara hazırlayın.





1- Lierac Lumilogie Day&Night Dark-Spot Correction Koyu Like Karşıtı Serum 299 TL

2- Isana Peeling Maske 19.99 TL

3- Murad Pore Extractor Pomegranate Nar Özlü Gözenek Arındırıcı Maske 390 TL

4- Dermalogica Multivitamin Power Recovery Olgun ve Zamansız Yaşlanan Ciltler için Maske 395.16 TL

5- Avene Tolerance Kuru ve Hassas Ciltler için Nemlendirici Maske 96 TL

6- L’occitane Reine Blanche Aydınlatıcı Peeling 179 TL



Lekeler, cilt bakımının en zorlu süreçlerinden ama çözümsüz değil. Lekelenmeye meyilli bir cildiniz varsa sonbahar, yazın yıkıcı etkilerinden arınmak için en uygun mevsim.





1- Kiehl’s Clearly Corrective Brightening&Exfoliating Daily Cleanser Temizleyici Jel 169 TL

2- Yves Rocher White Botanical Exceptional Cleansing Mouse Leke Karşıtı Yüz Yıkama Jeli 54.90 TL

3- Jeunesse Global Luminesce Cellular Rejuvenation Aydınlatıcı Serum 535 TL

4- Nuxe Splendieuse SPF 20 Anti-Dark Spot Fluıd 150 TL

5- L’occitane SPF 20 Immortelle Divine Nemlendirici Krem 541 TL

6- Bioderma White Objective Lightening Pen Aydınlatıcı Krem 72.50 TL