Neşeli hediyelerle Nepal'de yaşamları değiştirin.

Bitki ve çiçek özlerine dayalı botanik profesyonel saç, cilt, vücut bakımı ve lifestyle ürünleriyle bitkisel güzellik alanında dikkat çeken AvedaTM sizi, neşeli hediyeler ile Nepal’deki yaşamları değiştirmeye davet ediyor!Aveda misafirleri, tüm sevdikleri için uygun çeşitlilikte hediye setlerini, Nepal’den gelen el yapımı lokta kağıdı ile özenle paketlenmiş olarak bulabilecekler. Aveda’nın yeni yıla özel setleri hediye etmek için güzel olmasının yanı sıra, herkesi mutlu etmek için bir sebep taşıyor. Aveda, hediye setlerinde kullandığı lokta kabuğundan yapılan kağıtlar için, yedi yıldır* Nepal’de Himalayalı kağıt üreticisi topluluklar ile iş birliği içinde. Kağıt üretimi yapan bireylerin %90’ı kadın. Kağıt yapımından elde edilen gelir, Nepal’de yaşayan insanların ve toplulukların ailelerini desteklemesini sağlıyor. Bu sayede 2,475 aile yiyecek ve giysi alabiliyor, evlerini onarabiliyor, çocuklarını okula gönderebiliyor ve gelecekleri için tasarruf yapabiliyorlar çünkü Aveda hediye setleri için gereken 1,800,000 tabakadan fazla kağıdı üretmek için 5,500’den*** fazla kişiye iş imkanı yaratılıyor. Bu birçok kişinin yaşamının değişmesi demek.Himalayan karının tanelerinden gelen parıltı ile dudakları nemlendiren ve partatan mini ruj seti 59 TLSakinleştirici aromasıyla Shampure™ hand and body wash, body lotion ve seyahat boyu hand relief™ 179 TLÜç farklı aromayla seyahat boyu hand reliefTM; rosemary mint, orjinal aromalarıyla 90 TLBiberiye ve bergamot esanslarıyla beautifiying body cleanser, body moisturizer ve seyahat boyu compositionTM 165 TL