Aslı Enver'in kızıyla 'hasat zamanı'
Ünlü oyuncu Aslı Enver, kızı Elay'ı sırtına alıp çekilen yeni fotoğraflarını; "Hasat zamanı" notuyla sosyal medyada paylaştı.
Aslı Enver, 2022'de Berkin Gökbudak ile evlendi. Bu evlilikten 2 yaşında Elay adında bir kızları bulunuyor.
Sosyal medya hesabından sık sık kızı Elay ile ilgili paylaşımlar yapan oyuncu, son olarak kızına sırtını yasladığı yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
KIZIYLA EĞLENCELİ ANLARINI PAYLAŞTI
Aslı Enver, paylaşımına; "Hasat zamanı" notunu ekleyerek, Elay ile geçirdiği eğlenceli anları gözler önüne serdi.