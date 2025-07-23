Aslı Enver'in kızıyla 'hasat zamanı'

Aslı Enver, 2022'de Berkin Gökbudak ile evlendi. Bu evlilikten 2 yaşında Elay adında bir kızları bulunuyor.

Sosyal medya hesabından sık sık kızı Elay ile ilgili paylaşımlar yapan oyuncu, son olarak kızına sırtını yasladığı yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

KIZIYLA EĞLENCELİ ANLARINI PAYLAŞTI

Aslı Enver, paylaşımına; "Hasat zamanı" notunu ekleyerek, Elay ile geçirdiği eğlenceli anları gözler önüne serdi.