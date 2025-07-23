Dünyaca ünlü isimlerden Ozzy Osbourne'a veda paylaşımları

Black Sabbath’ın yıldızı Ozzy Osbourne hayatını kaybetti. Osbourne'nun ölümü sanat camiasını yasa boğdu. İşte sanatçıya veda paylaşımı yapan ünlü isimler...
ELTON JOHN: GERÇEK BİR EFSANEYDİ
Kevin Mazur'un çektiği fotoğrafı paylaşan Elton John, "Ozzy Osbourne'un vefat haberini duyduğuma çok üzüldüm. O, çok sevdiğim bir dost ve rock tanrıları arasında yerini sağlamlaştıran büyük bir öncüydü; gerçek bir efsaneydi. Aynı zamanda tanıdığım en komik insanlardan biriydi. Onu çok özleyeceğim. Sharon ve ailesine başsağlığı ve sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
YUNGBLUD
Şarkıcı Yungblud, Son görüşmemizde bu kadar çabuk gideceğini düşünmemiştim, hayat doluydun ve gülüşün odayı dolduruyordu. Ama efsanelerde yazıldığı gibi, onlar bizim bilmediğimiz şeyleri biliyor gibi görünüyorlar. Seni asla unutmayacağım. Söylediğim her notada ve sahneye her çıktığımda yanımda olacaksın. Boynumdaki haçın sahip olduğum en değerli şey. Bir keresinde bana benim için yapabileceğin bir şey olup olmadığını sormuştun ve o zaman da söylediğim gibi ve şimdi de söyleyeceğim gibi hepimiz için müzik yeterliydi. Bizi kendi macerana götürdün. Gerçekten çok üzgünüm. Sen tüm zamanların en iyisiydin" ifadelerini kullandı.
BILLIE JOE ARMSTRONG
Green Day solisti Billie Joe Armstrong, paylaşımında "Söze gerek yok. Seni seviyoruz Ozzy" ifadelerini kullandı.