İçinden sevgi taşan kutular

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İçinden sevgi taşan, Nivea Yılbaşı Kutuları ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.

Dünyanın neresinde olursa olsun, 100 yılı aşkın süredir kapağı her açıldığında içinden sadece uzman cilt bakımı ürünü değil, önemseme, güven, samimiyet ve sevgi çıkan mavi teneke kutular, herkese mutlu yıllar diliyor. Özel tasarımlı Nivea Yılbaşı Kutuları desenleriyle kışı anımsatsa da, taşıdığı sevgi dilekleriyle kalbi sıcacık, bakım ürünleriyle ise cildi yumuşacık kılıyor. Nivea Yılbaşı Kutuları’nda; Soft El Yüz ve Vücut Kremi, Creme Care Duş Jeli, Black&White Deodorant, El ve Tırnak Bakım Kremi ile Essential Care Dudak Kremi yer alıyor. Sınırlı sayıda üretilen büyük boy mavi kutular, sunduğu uzman bakımla cilde keyif yaşatan ürünlerin yanında yeni yıl hediyesi oluyor. Sınırlı sayıda üretilen Nivea Yılbaşı Kutuları, 17-31 Aralık tarihleri arasında sadece Migroslarda satışa sunuluyor.