Keşke daha erken başlasaydım diyebileceğiniz 7 cilt bakım alışkanlığı

Günümüzde, gerçekten uygulamanız gereken cilt bakım alışkanlıklarıyla, favori influencer’larınızın size satmaya çalıştığı alışkanlıkları ayırt etmek neredeyse imkânsız hale geldi. Sosyal medyada gördüğünüz kusursuz ciltler ve banyonuza çok yakışacak şık ambalajlar, trend ürünleri satın alma isteği uyandırıyor. Pazarlamacılara bu konuda gerçekten bir ödül verilmeli. Ancak cildinize ihtiyaç duyduğu gerçek ilgiyi göstermek için, sandığınızdan çok daha az sayıda ürün ve alışkanlık yeterli. Her yaştan insanın uygulaması gereken cilt bakım alışkanlıkların dermatologlar anlatıyor. İşte onların önerdiği 7 temel alışkanlık.

1. Güneş kremi

İlk alışkanlık kulağa tekrar gibi gelebilir, ama bazılarımız hâlâ her gün güneş kremi kullanmanın ne kadar önemli olduğunu tam olarak kavrayabilmiş değil. Güneş koruyucu (SPF), sabah rutininizin vazgeçilmez bir parçası olmalı ve sadece yüzünüze değil, güneşe maruz kalan tüm vücut bölgelerinize uygulanmalı.

Virginia’da görev yapan, uzman dermatolog Dr. Aleksandra Brown şöyle diyor: “Özellikle kadınlarda, dudak üstü ve saç çizgisinde çok sayıda prekanseröz (kanser öncüsü) lezyon tespit ediyorum. Bu yüzden güneş kremini saç çizgisine kadar iyice uyguladığınızdan emin olun. Eğer çok terliyorsanız, dudak üstünü tekrar uygulamayı unutmayın.”

Kaçırılması en kolay bölgeler arasında kaşlar, kulak üstleri ve boyun yer alıyor. En iyi koruma için, SPF 30 ve üzeri geniş spektrumlu bir güneş kremi kullanılmasını öneriyor.

2. Retinol

Retinol, çoğu cilt tipi tarafından genellikle iyi tolere edilen bir retinoid türüdür. Daha düşük güçlü olanları eczanelerden reçetesiz olarak satın alabilir veya doktor reçetesiyle daha güçlü bir formunu edinebilirsiniz. Bu içerik, hücre yenilenme sürecini hızlandırarak cildi tazeler. Bu nedenle, özellikle akne problemi yaşayanlar veya yaşlanma belirtileriyle mücadele edenler için gece cilt bakım rutinine eklenmesi oldukça faydalıdır.

3. C Vitamini

C vitamini, sabah cilt bakım rutininizin vazgeçilmez bir adımı olmalı. Genellikle temizlemeden sonra ve güneş kreminden önce uygulanır. C vitamini bir antioksidandır ve güneş kreminizin etkisini artırarak onu daha etkili hale getirir. Aleksandra Brown bu konuda şöyle diyor:

"Güneş koruyucunun etkisini sekiz kata kadar artırabilir."

C vitamini ürünü seçerken serum ya da krem formatında olanları tercih edebilirsiniz—ama önemli olan, mutlaka topikal (cilt üzerine uygulanan) olması gerektiğidir. Brown, ağız yoluyla alınan C vitamininin faydalarına dair verilerin, cilt üzerine uygulanan ürünler kadar güçlü olmadığını belirtiyor.

4. Vücut Nemlendiricisi

Nasıl ki güneş kremi sürerken vücudunuzun her yerini kapsamak önemliyse, nemlendirici kullanırken de aynı özeni göstermek gerekiyor. Pek çoğumuzun cilt bakım rutininde eksik kalan kritik bir adım: Tüm vücuda düzenli olarak nemlendirici uygulamak.

Dr. Aleksandra Brown bu konuda şunu söylüyor:

"Duştan çıktıktan sonraki ilk üç dakika içinde nemlendirici sürmek, duşta cildinize çekilen suyu hapsederek nemi ciltte tutar. Bunu ne kadar erken fark ederseniz, cildiniz uzun vadede o kadar sağlıklı olur."

New York'ta görev yapan, kozmetik ve medikal dermatoloji uzmanı Dr. Claire Wolinsky de Brown’la hemfikir. Özellikle insanların topuklarını ihmal ettiğini ve sonra da çatlaklardan şikayet ettiğini söylüyor.

Dr. Wolinsky’nin ilk önerisi: Üre (urea) içeren bir nemlendirici kullanmak. (Bu onun favori bileşeni.) Ayrıca, "Haftada birkaç kez duşta ponza taşıyla topukları ölü deriden arındırmak çok işe yarar. Çünkü yaş aldıkça topuklarınız daha da kötü hale gelir." diye ekliyor.

5. Makyajı Doğru Şekilde Temizlemek

Eve ne kadar geç gelirseniz gelin ya da ne kadar yorgun olursanız olun, makyajı çıkarmayı asla atlamamalısınız. Ve sormadan söyleyelim: Sadece makyaj temizleme mendiliyle bu iş bitmiyor.

Dr. Aleksandra Brown şöyle diyor: "Eğer makyaj yapıyorsanız, bir şekilde çift aşamalı temizlik (double cleanse) yapmanız şart."

Bunun için kullanabileceğiniz ürünler:

Temizleme balmı

Temizleme yağı

Misel su

Bunlardan biriyle makyajınızı çıkardıktan sonra, kendi kullandığınız gece temizleyicinizle cildinizi yıkamalısınız.

Göz makyajı için ise temizleme yağları ya da misel sular en çok tercih edilen seçenekler arasında. Dr. Brown'ın önerisi:

Ürünü bir pamuk pedi ya da temiz bir bez parçasına iyice dökün,

Gözünüzün üzerine nazikçe bastırın ve birkaç saniye bekletin.

"Ben sadece tutuyorum ve makyajın erimesini bekliyorum," diyor Dr. Brown. Bunun amacı: Kirpiklere zarar verecek ovalama hareketlerinden kaçınmak.

6. Bir Dermatologla Görüşmek

Sosyal medyada influencer’ların verdiği cilt bakım önerilerine her zaman güvenemeyebilirsiniz. Peki, kimin cilt bakım tavsiyelerine güvenebilirsiniz? Bir dermatoloğun.

Eğer bir uzmandan randevu alma imkânınız varsa, bunu mutlaka yapmanızı tavsiye ederiz. Dr. Claire Wolinsky şöyle diyor:

"Kullandığınız ürünler ve kullanmanız gerekenler hakkında bir dermatologla görüşme yapın."

Ve sadece bir cilt probleminiz olduğunda gitmeyi düşünmeyin:

"İnsanlar, bir sorun yaşamadıkça dermatoloğa gitmeleri gerekmediğini düşünüyor, ama bu yanlış bir düşünce."

Yapmanız gereken:

Yılda en az bir kez dermatoloğa görünmeyi alışkanlık haline getirin.

Cilt bakım rutininizi değerlendirin.

Cilt kanseri gibi olasılıklar için vücudunuzun tamamını kontrol ettirin.

Unutmayın, cildiniz sürekli değişir—bu da, zaman içinde cilt bakım alışkanlıklarınızın da değişmesi gerektiği anlamına gelir. Sorularınızı bir uzmana sorun ve kişisel, güvenilir cevaplar alın.

7. Uyku ve Su Tüketimi

Nasıl ki düzenli olarak tıbbi tavsiye almak önemliyse, yeterince uyumak ve vücudu içten nemlendirmek (yani su içmek) de cildiniz için son derece faydalı alışkanlıklardır.

Vücudunuz ihtiyacı olan uykuyu alamazsa:

Göz altı morlukları,şişkinlik, gibi yorgunluk belirtileri ortaya çıkabilir. Bunların ötesinde, cildin kendini onarma ve yenileme süreci de sekteye uğrar.

Su tüketimi konusuna gelince: Yeterli miktarda su içmek, hem yüz hem de vücut nemlendiricilerinin en iyi şekilde çalışabilmesi için gereklidir. Aynı zamanda, alkol ve sigara gibi cildi kurutan alışkanlıklardan uzak durmak da en az su içmek kadar önemlidir.

Dr. Brown şöyle açıklıyor: "40 yaşına geliyorsun, yeterince su içmiyorsun, bir kadeh şarap içiyorsun, iyi de uyuyamıyorsun… sonra da kuru cildin daha kırışık görünmeye başlıyor."

Sigara konusunda ise çok net bir uyarı yapıyor: "Hiç başlamayın bile."

Çünkü sigara, yaşlanmayı hızlandıran ikinci en büyük faktör—birincisi ise güneşe maruz kalmak (UV ışınları).

Sonuç olarak, Dr. Brown şöyle özetliyor: "Yaşam tarzı alışkanlıklarınız, cilt bakım hedeflerinizle uyumlu olmalı."