Kirpik ve kaşlara yoğun bakım

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SwissCare, kirpik ve kaşlara yoğun bakım yapan XL EyeLash bakım serumunu yetkili eczanelerde tüketicilerin beğenisine sundu.

SwissCare’in XL EyeLash Kaş ve Kirpik Bakım Serumu, dört ila sekiz hafta içinde uzun, hacimli kirpiklere ve dolgun kaşlara kavuşmanızı sağlayabilir. Hacimli kirpikler ve kavisli, dolgun kaşlara sahip olmak isteyen tüm kadın ve erkeklerin kullanabileceği SwissCare XL EyeLash, zengin Biochanidin A maddesi içeriği ile kirpiklerin ve kaşların kırılmalarını ve incelmelerini azaltmaya yardımcı oluyor. Yenilikçi güçlü antioksidantlar, biyotin ve aminoasitlerin karışımı daha güçlü, kalın ve uzun kirpiklere sahip olmak için kıl folikülünün büyümesini aktive ediyor. Çözülebilir kolajen nem tutma kapasitesini artırarak kirpikleri ve kaşları nemlendiriyor, besliyor, elastikiyetini ve esnekliğini artırıyor.

Nasıl uygulanıyor?

XL EyeLash, kirpikler için, likit eyeliner uygulamasında olduğu gibi, üst ve alt kirpiklere içten dışa doğru sürülüyor, kaşlar için de kaş bölgesini kapsayacak şekilde sürülerek uygulanıyor. Sabah ve akşam düzenli olarak kullanılması tavsiye ediliyor.





