Kişiye özel incelme

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Selülitlere veda edin

CityBeauty güzellik merkezleri, haftada iki kez 4-8 seans arası uygulanan Ultra Slimming Bakımı ile selülitlerden kurtulmanın kısa yolunu sunuyor. Nişantaşı, Mecidiyeköy, Caddebostan, Kozyatağı, Bakırköy, Acıbadem, Kadıköy ve Samsun olmak üzere sekiz şubesiyle hizmet veren CityBeauty merkezlerinde Fransız Sothys ürünleriyle yapılan Ultra Slimming Bakımı, cilt tipine göre kişiye özel uygulanıyor. Bu uygulamada, Sothys selülit serum, peeling ve inceltici modellingfluid ürünleri kullanılıyor. Özel ısıtma sisteminin uygulamasıyla da Ultra Slimming Bakımı daha etkili hale getiriliyor.