Yüz maskesi kan dolaşımını hızlandırır ve toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Cildinizi dinlendirir ve aşırı yağlanmayı düzenler. Ancak uygularken dikkat edilmesi gerekenler de var.

Çevresel nedenlerden dolayı elastikiyetini kaybeden cilt, ışıltısına kavuşmak için yoğun neme ihtiyaç duyar. Cildinizi ihtiyaç duyduğu neme kavuşturmak için yüz maskelerinden yardım alabilirsiniz. Mevsim dönümlerinde belli periyotlarla uygulanacak bakımla cildinizi hem nemlendirip hem de kışa hazırlamayabilirsiniz.

YÜZ MASKELERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Yüz maskesi kan dolaşımını hızlandırarak toksinlerin atılmasını kolaylaştırıyor. Cildinizi dinlendiriyor. Gözenekleri temizlerken cildinizdeki aşırı ya��lanmayı düzenliyor. Çeşitli nedenlerden dolayı sertleşen ya da pul pul dökülen cildinizi yumuşatıyor. Ancak maske uygularken dikkat edilmesi gerekenler de var. Haftada bir kere maske uygulamak yeterli. Haftada bir kereden fazla uygulamak cildinizin kurumasına yol açabilir. Yağlı ciltler kil ve çamur maskelerini, kuru ciltler nem maskelerini, karma ciltler de birden fazla maskeyi tercih edebilir...