Pürüzsüz bacaklar

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Epilasyon yöntemlerinin artılarını ve eksilerini gözden geçirin!

Tüy sonunundan kurtulmanın pek çok yolu var. Peki sizin için en sağlıklı ve uygun olanı hangisi?



Jilet

Avantajı: Acil durumlarda işe yarayan, en yaygın ve en pratik yöntem. Evde, tatilde rahatça uygulanıyor, fazla zaman almıyor. Islak yöntemde tıraş köpüğü kullanmanız gerekiyor.

Dezavantajı: Uzama su¨resi çok kısa. İki gu¨nde bir tıraş zorunluluğu var. Kendinizi kesmeniz olası.

Uyarı: İster kuru ister ıslak yöntemi seçin mutlaka jileti kılların çıkış yönu¨nde kullanın.



Sir Ağda

Avantajı: Çam ağacı reçinesinden elde edildiğinden seker içermiyor. Bu da kıl köklerini beslemiyor. Tek kullanımlık kağıt bezler tercih edildiğinden çok hijyenik.

Dezavantajı: Uygulama sonrası sir ağdanın ciltten uzaklaşması için en az 30 dk ihtiyacınız var.

Uyarı: Ciltteki ağda atıklarını çıkarmak için temizleme yağı kullanın ve 30 dakika sonra yıkayın.



Epilatör

Avantajı: Çalışan kadının vazgeçilmezi. Çantasına her yere götürebilecek kadar ku¨çu¨k. Evde, seyahatte, duş altında rahatlıkla uygulanabiliyor.

Dezavantajı: Bir sonraki epilasyon döneminde kılların her biri aynı boyda olmayabiliyor.

Uyarı: Uygulama öncesi mutlaka cildinize talk pudrası sürün. Kıl yönünün tersinden alın.