Epilasyon yöntemlerinin artılarını ve eksilerini gözden geçirin!
Tüy sonunundan kurtulmanın pek çok yolu var. Peki sizin için en sağlıklı ve uygun olanı hangisi?
Jilet
Avantajı: Acil durumlarda işe yarayan, en yaygın ve en pratik yöntem. Evde, tatilde rahatça uygulanıyor, fazla zaman almıyor. Islak yöntemde tıraş köpüğü kullanmanız gerekiyor. Dezavantajı: Uzama su¨resi çok kısa. İki gu¨nde bir tıraş zorunluluğu var. Kendinizi kesmeniz olası. Uyarı: İster kuru ister ıslak yöntemi seçin mutlaka jileti kılların çıkış yönu¨nde kullanın.
Sir Ağda Avantajı: Çam ağacı reçinesinden elde edildiğinden seker içermiyor. Bu da kıl köklerini beslemiyor. Tek kullanımlık kağıt bezler tercih edildiğinden çok hijyenik. Dezavantajı: Uygulama sonrası sir ağdanın ciltten uzaklaşması için en az 30 dk ihtiyacınız var. Uyarı: Ciltteki ağda atıklarını çıkarmak için temizleme yağı kullanın ve 30 dakika sonra yıkayın.
Epilatör Avantajı: Çalışan kadının vazgeçilmezi. Çantasına her yere götürebilecek kadar ku¨çu¨k. Evde, seyahatte, duş altında rahatlıkla uygulanabiliyor. Dezavantajı: Bir sonraki epilasyon döneminde kılların her biri aynı boyda olmayabiliyor. Uyarı: Uygulama öncesi mutlaka cildinize talk pudrası sürün. Kıl yönünün tersinden alın.