Yaşlanma belirtileriyle kusursuz bir şekilde savaşan retinol, cilt bakımında en etkili maddelerden biri. Güneş hasarları, derin kırışıklıklar ve dengesiz cilt tonuyla savaşan etken maddelerin de en önemlilerinden...

A vitamininin en saf hali olan retinol, kolajen sentezini artırarak cildi yenilemeye ve kırışıklıkları önlemeye yardımcı olan bir keşif. Cilt lekelerini gidermek, kırışıklıkları, akneleri, siyah noktaları ve izleri azaltmak isteyenler retinolün gücünü yavaş yavaş keşfetmeye başladı bile. Retinol dolaylı yoldan cilt kanserinden (özellikle non-melanoma) de koruyor. Balık, yumurta, peynir, domates gibi gıdalarda da bulunan retinol, cilt kalitesini artırabiliyor.



NASIL ÇALIŞIYOR?

Gençken cilt hücreleri düzenli olarak artar, sonuçta cilt parlak, gergin ve ışıltılı görünür ama yaş ilerledikçe yeni hücre üretimi azaldığı için bu işlem de zayıflar ve cilt yüzeyi yeteri kadar beslenemez. Cilt sağlıklı rengini yitirir, lekelenir ve derin kırışıklıklar kendini hissettirir. Retinol bu işlemi normal haline döndürmeye yardımcı oluyor.



NASIL KULLANILMALI?

Retinolun kullanma şekli cildinizin tipine ve kullandığınız kremin içindeki retinol miktarına göre değişiyor. Bu konuda dermatoloğunuza danışın ve cildiniz için en uygun kullanma şeklini öğrenin. Aile Hastanesi’nden Dermatolog Dr. Hülya Sağlam, retinolun kesinlikle gece kullanılması gerektiğini, çünkü güneşe karşı cildi hassaslaştıracağını, kızarıklık ve pullanma yaratabileceğini söylüyor. “Özellikle gül hastalığı olan yani yüzünde kızarıklığı ve yüz egzaması olan kişiler kesinlikle kullanmamalı” diyor. Retinol, tedaviye başlanmadan önce 2-3 günde bir sürülmeli. Bir hafta sonunda eğer problem olmazsa her gece sürülebilir. Dermatolog Ahmet Konuş ise “Ölü deri hücreleri gözenekler etrafında yoğunlaşarak daha büyük görünmelerine sebep olur. Retinol iyileştirici ve yeniden yapılandırıcı özelliği ile gözenekleri küçülterek ölü hücrelerden arındırır. Gözeneklerin içerisinde kir ve makyaj artıklarının birikmesine engel olur” diyor.





DİKKAT EDİN!

Retinol kullanırken glikolik asit ya da alfa hidroksi asit gibi kimyasal peeling’lerden uzak durun. Bu bileşenleri karıştırmak cildinizin soyulmasına neden olabilir. Retinol içeren ürünleri sürerken mutlaka UV ışınlarına karşı bariyer oluşturan SPF içeren güneş koruyucular kullanmanız gerekir.



