Televizyon ekranları ve gazete köşelerinden tanıdığımız Kimyager ve Güzellik Uzmanı Şems Arslan, eşsiz güzellik maskesi tarifleriyle kadınları güzelleştirmeye devam ediyor.

Şems Arslan cilt bakım önerileri

Doğal güzellik ve bakım kürleri konusunda birçok kadının yakından takip ettiği Şems Arslan, hazırladığı bitkisel tariflerle birçok vücut rahatsızlığı ve cilt problemine çözüm sunuyor. Şems Arslan, hormonal dengesizliği azaltmak kollajen üretimi yeniden harekete geçirmek, kan dolaşımını düzenlemek ve nem kaybını yok etmek için doğal cilt bakım maskelerini öneriyor. Gelin göz gezdirelim…



Cilt lekelerini yok eden maske

Malzemeler:

Yarım çay bardağı bal

Yarım çay bardağı maydanoz

Yarım çay bardağı limon suyu



Uygulama:

Cam veya seramik bir kapta malzemeleri iyice karıştırın. Gazlı bezi kabın içinde iyice ıslatarak yüzünüze tampon yaparak 6-7 dakika koyunuz. Ardından ılık suyla yıkayınız.



Şems Arslan cilt arındırıcı maskesi

Malzemeler:

1 adet ezilmiş limon

2 yemek kaşığı çörek otu

300 gram öğütülmüş üzüm kurusu

300 gram öğütülmüş kayısı kurusu

300 gram ceviz lapası

500 gram bal



Uygulama:

Tüm malzemeleri kavanoza koyunuz. Sabah akşam 1 tatlı kaşığı aç karnınıza tüketiniz. Bu tarif cildinizi toksinlerden arındırıp, pürüzsüz görünüm sağlayacaktır. Şeker hastalarının bu kürü uygulamadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekir.



Profesyonel cilt arındırıcı maske

Malzemeler:

1 çay kaşığı limon

1 bardak soğuk su

Yarım çay bardağı limon yağı

Yarım çay bardağı tuz



Uygulama:

Su ve limonu karıştırıp bir pamuk yardımıyla cildinizi temizleyiniz. Daha sonra temiz bie pamuk ile önce yağa sonra da tuza batırarak 5 dakika boyunca cildinize dairesel hareketlerle uygulayınız. Son olarak da cildinizi soğuk suyla yıkayınız. Bu maskeyi hassas ciltlerin haftada 1 kez, diğer cilt tiplerine sahip kişilerin ise haftada 2 kez uygulamaları önerilir.



Doğal cilt bakım maskesi

Malzemeler:

2 tane ceviz içi

1 çay kaşığı gliserin

1 çay kaşığı limon suyu



Uygulama:

Ceviz içini kavurup, toz haline gelene kadar eziniz. Limon ve gliserini de ceviz içine katıp karıştırarak cildinize masaj yaparak sürünüz. Maske ciltteki siyah noktaların azalmasına ve cilt lekelerinin giderilmesine yardımcı olacaktır. İlk kez uygulayanlar için haftada 3 kez, daha sonraları ise hafta 1 kez uygulamaları tavsiye edilir. İhtiyacınız durumunda ayda 1 kere maskeyi cildinize uygulayabilirsiniz.



Gözaltı morluklarını geçiren Şems Aslan maskesi

Malzemeler:

Patates ve Maydonoz.

Uygulama:

Kabukları soyup rendelenen patatesin üzerine 2 çay kaşığı elinizle kopararak ekleyin. Tahta kaşık ile karıştırdığınız bu karışımı 2 adet gazlı bezin içerisine karışımdan koyarak göz altlarınıza yerleştirin. Karışımı göz altlarınızda 5-10 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır. Haftada 3-4 gün maske uygulamasını yapabilirsiniz.



Şems Aslan tarifiyle avokado maskesi nasıl yapılır?

Avokado maskesi için gerekli olan malzemeler; 1 adet avokado, zeytinyağı ve limon suyu. Hazırlanışı oldukça basittir. Avokadoyu iyice püre haline getirip içine bir iki damla zeytinyağı ve limon suyu ekleyiniz. Karışımı yüzünüze sürüp 10 dakika bekleyin. Bu maske sayesinde yüzünüzdeki pürüzler yok olarak cildinizin sağlıklı görünmesine yardımcı olur.



Şems Aslan altın yoğurt tarifi nasıl?

Güzellik uzmanı Şems Arslan’ın önerdiği Altın Yoğurt zayıflama kürü 3 yemek kaşığı yağsız yoğurt, yarım çay kaşığı toz zencefil ve yarım çay kaşığı zerdeçaldan oluşuyor. Uygulama aşamasında bir kasede yoğurt, zencefil ve zerdeçalı karıştırınız. Kahvaltı ve akşam yemeğinden önce tüketip, arkasından 1 bardak su içiniz. Kürü uyguladıktan sonra 20 dakika boyunca birşey yememeniz önerilir. İlk 15 gün günde 2 kez, daha sonraları 1 kez olması koşuluyla dilediğiniz süre boyunca uygulayabilirsiniz.



Şems Arslan bıldırcın yumurtası maskesi nasıl yapılır?

Yukarıda bahsettiğimiz maskelere ek olarak, ciltteki lekelerin giderilmesi için bıldırcın yumurtası maskesi uygulayabilirsiniz. Kimyager ve Cilt Uzmanı Şems Arslan’ın reçetelerinden biri olan bu maske için gerekli olan 1 adet bıldırcın yumurtası ve limon suyudur. Bıldırcın yumurtasının beyazını ayırdıktan sonra üzerine 1 damla limon suyu damlatınız. Daha sonra bu karışımı sabah ve akşam yüzünüze sürüp, ardından ılık su ile durulayınız. Zamanla ciltteki lekelerinizin yok olduğunu göreceksiniz.



Şems Arslan kimdir?

Şems Arslan, siyasetçi bir baba ve akademisyen bir anneden 1970 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de dünyaya gelmiştir. Azerbaycan'da bulunan Devlet Petrol Akedemisi, Gidrogeoloji-Petrol ve Kimya Mühendisi mezunudur. Mezuniyetinin ardından kısa süre aynı üniversitede akademisyenlik yapmıştır. Bu süre zarfı içinde de International Institute of Invention and Business’da, Cilt ve Güzellik, ayrıca Epilasyon Uzmanlığı dalında eğitimlere katılmıştır. Şems Arslan, 2007 yılında İstanbul Bebek’te kendisine ait olan güzellik ve cilt sağlığı merkezinde faaliyetlerine başlamıştır. Ayrıca, güzellik ve cilt sağlığı alanında kazandığı bilgileri ulusal kanallarda kamuoyuyla paylaşmakta olup, uzmanlığı olan konularla ilgili köşe yazarlığı yapmaktadır.



Şems Arslan’ın güzellik kitabı

Şems Arslan'ın Sağlığın Güzellikle Buluştuğu Adres isimli bir tane kitabı bulunmaktadır.