Zaman içinde oksitlenen kir, yağ ve ölü hücrelerin gözenekleri tıkaması ile oluşan siyah noktalar; temizlenmemesi durumunda ise cilt yapısı için oldukça ciddi sonuçlar doğurabilmektedir.

Cilde sürekli uygulanan kozmetik ürünler ve güneşte uzun süre kalmak gözenek oluşumunu zaman içinde arttırır. Bilindiği üzere siyah noktaların oluşumundaki temel etken ise cildin aşırı oranda yağ üretmesidir. Ergenlik ya da regl gibi hormon değerlerinde dengesizlik yaşandığı dönemlerde; vücuttaki yağ artışına bağlı olarak ciltteki yağ bezeleri daha hızlı büyüme eğiliminde olur. Ve oluşan bu gözenekler, zaman içinde dolmaya başlayacaktır. Aslında bu gözeneklere giden yolların tıkanması; siyah noktanızın zaman içinde sivilceye dönüşeceğini sizlere işaret eder. Yani düzenli temizlenmeyen bir ciltte biriken bakteriler, tıkanan kanallarda enfeksiyona neden olacak ve zaman içinde yüzünüzde iz bırakmadan iyileşmesi oldukça zor olan sivilcelere sebebiyet verecektir. Elbette her siyah nokta sivilceye dönüşecek diye bir kural da yoktur. Ancak bilindiği üzere her sivilcenin başlangıcı, siyah nokta olarak kendini gösterir. Bu sebeple de siyah nokta temizliği, cildimiz için fazlasıyla önemlidir.



Siyah Noktalar Nasıl Geçer?

Siyah noktaların ciltte oluşmasını engellemek sanılanın aksine pek de mümkün değildir. Ancak cildinizde oluşan bu akneleri azaltmak ya da temizlemek; tamamen sizin elinizde. Örneğin; her gün makyaj yapmak zorunda kalıyorsanız bile kesinlikle yatağa gitmeden önce cilt temizliğinizi yapmalısınız. Hafta da belli aralıklarla uygulayacağınız peeling ve maskeler sayesinde de, cildinizi pürüzsüz bir görünüme kavuşturabilmeniz mümkün. Maske ve peeling için kozmetik markalarına tonlarca para dökmenize ise hiç gerek yok. Evde tamamen doğal meyve ve sebzeler ile pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz siyah nokta maskelerini cildinize uygulayabilir; böylece cildinizin, satın alacağınız üründeki katkı maddesinden kaynaklı zarar görmesini engelleyebilirsiniz.







Siyah Noktalar için Maske Önerileri

Yulaf ve Yoğurt Maskesi

Cildiniz oldukça hassas bir yapıda ve siyah noktalar yüzünüzün neredeyse tümüne dağılmışsa; yüzünüze uygulayacağınız maskenin daha yumuşak bir kıvamda olması gerekir. Yapımı oldukça kolay olan bu maske düzenli kullanıldığında ise yüzün daha pürüzsüz görünmesini sağlayacaktır.



Tarife gelirsek; 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi ya da una, 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyerek karıştırın. Uygulayacağınız bölgenin genişliğine göre bir ya da yarım yemek kaşığı süzme yoğurdu da bu karışıma ekleyerek yeniden karıştırabilirsiniz. Daha sonra yeni temizlediğiniz cildinize, parmaklarınız ya da bir pamuk yardımıyla karışımı yayın. 20-25 dakika yüzünüzde beklettikten sonra da; önce ılık sonrasında ise soğuk suyla durulamasını sağlayabilirsiniz.



Yeşil Çay Maskesi

Yeşil çay hem zayıflama için hem de kozmetik ürün yapımında oldukça etkili bir bitki. Haliyle siyah noktalara çözüm de yeşil çayda mevcut oluyor. Tarifimizde havanda ezerek toz haline gelen 1 yemek kaşığı yeşil çayı macun kıvamını alana kadar az az limon suyu ve 1 çay kaşığından az miktarda tuzla karıştırın. Yeterli kıvamı alınca da, temizlenen sorunlu bölgeye uygulayın ve 15-20 dakika bekletip soğuk suyla yıkayın.



Kil Maskesi

Kilin temizleyici ve yumuşatıcı etkisi, elma sirkesinin gözenekleri açma özelliği ile birleşerek cildinizde harikalar yaratacak.

Tarife göre, 1 yemek kaşığı kile, 1 yemek kaşığı gül suyu ve 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyerek macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Öncesinde temizlenmiş sorunlu bölgeye karışımı uygulayın ve kil yüzünüzde kuruyana kadar yaklaşık 20-25 dakika bekleyin. Sonrasında yüzünüzü önce ılık, sonrasında ise soğuk suyla yıkayarak temizleyebilirsiniz.



Limonlu ve Ballı Tarif

Bal, hem temizleyici hem de antibakteriyel özelliklere sahiptir. Limon ile birlikte karıştırıldığında ise siyah noktalar için harika bir ikili oluşturur.



Bu pratik tarifi; yarım limon suyuna 1 tatlı kaşığı bal karıştırarak el ettiğiniz karışımı, temizlenen sorunlu bölgeye ya da yarım limonun üstüne doğrudan bal döküp, o bölgeyi limonla ovarak uygulayabilirsiniz. Son olarak ise yüzünüzdeki karışımı 15-20 dakika beklettikten sonra suyla yıkayıp durulayın.







Limon ve Karbonhidrat Maskesi

Limon suyu ve karbonat birlikte çok iyi bir yağ ve kir çözücü olarak kullanılmaktadır. Bu tarifte; limon gözeneklere direkt yolla nüfus ederek, gözeneklerde biriken kir ve yağı çözerken; karbonat da ovma yardımıyla gözeneklerin içinin boşalmasını kolaylaştırıyor. Bu maskeyi dilerseniz yemeklik tuz ile de uygulamasını sağlayabilir ve cildinizde peeling etkisi yaratabilirsiniz.



Tarife göre, 1 yemek kaşığı karbonat ya da tuza, yarım limon suyu ekleyerek macun kıvamına gelene kadar karıştın. Ardından sorunlu bölgeye parmaklarınız ile oval hareketlerle yavaşça sürün ve yüzünüzde 15-20 dakika arası bekletin. Son olarak ise yüzünüzü soğuk suyla durulayın. Soğuk su uygulanmasının sebebi ise; soğuk su cildi gerecek ve bu sayede gözeneklerin kapatılmasına yardım edecektir.



Yumurta Akı Maskesi

Yumurta akı cildinizdeki gözenekleri temizlerken; cilt gözeneklerini sıkılaştırarak siyah nokta oluşma riskini de azaltır. Düzenli olarak bu maskeyi uyguladığınızda cildiniz daha canlı ve pürüzsüz görünecektir. Cildiniz aşırı yağlı bir yapıda değilse; cildi kurutan kil maskesine alternatif olarak fazla kurutmayan yumurta akı maskesini deneyebilirsiniz.



Tarife göre; 1 yumurtanın akını yüzünüze ince bir tabaka oluşturacak şekilde parmak uçlarınızla uygulayın.Yumurta akının yüzünüzde 15-20 dakika kurumasını bekleyip ardından yüzünüzü soğuk suyla yıkayın. İşlem sonrası cildinize nemlendirici uygulayarak da cildinizin kurumasını tamamen önleyebilirsiniz.



