Ergenlik döneminde hayatımıza giren ve sonraki süreçlerde de ara ara kendisini gösteren, hemen hemen herkesin muzdarip olduğu en önemli cilt sorunlarından biridir.

Özellikle ergenlik döneminde sıkça rastlanan sivilce problemi, bu süreçte hem fiziksel hem de psikolojik açıdan kişileri fazlasıyla olumsuz etkileyebiliyor. Ergenlik döneminden sonrasında ise sivilce lekeleri nasıl geçer sorusuna bir türlü yanıt bulamıyoruz. Peki bu sivilcelerden ya da sivilce izlerinden nasıl kurtulabiliriz gelin birlikte inceleyelim.



Sivilceye Neden Olan Faktörler

Sivilcelerden kurtulma yollarını incelemeden hemen önce sivilce oluşumunun nasıl gerçekleştiğini öğrenmemiz, bu sorunla başa çıkarken nasıl bir yol izlememiz gerektiğini bize daha net gösterecektir.



Öncelikle kişinin cilt yapısının yağlı ya da kuru olması ile sivilce oluşumu arasındaki bağlantıyı hepimiz biliyoruz. Ancak sanılanın aksine yağlı ciltlerde daha sık görülen sivilcelerin tek sebebi de cildin temel yapısı değildir. Düzensiz beslenme, yağlı yiyeceklerin aşırı tüketimi, stres, hormonal düzensizliğin yaşandığı süreçler, cildin hava almasını engelleyen kozmetik ürün kullanımı, genetik faktörler ve en önemli madde olarak cilt temizliğine özen göstermemek gibi nedenler; yüzümüzde hatta vücudumuzda sivilce ve akne oluşumunu arttıracaktır. Bu gibi durumlarda yapılması gereken en önemli şey ise bu akneleri kesinlikle elimizle sıkmamak olmalıdır. Çünkü sivilceyi patlattığınızda elinizde bulunan bakteriler, o bölgede enfeksiyona neden olacak ve bu durum enfeksiyonun bütün yüzünüze dağılmasına sebep olacaktır.







Sivilce Nasıl Geçer?

Sivilcenizin geçmesi için öncelikle sabırlı olmanız gerekiyor. Sivilcenizi sıkmak ya da kozmetik kapatıcılar ile görünmesini engellemek; size faydadan ziyade zarar sağlayacaktır. Çünkü bu tarz kapatıcılar ile sivilcenizin teması halinde; ya cildinizde yeni bir sivilce iziyle karşı karşıya kalacaksınız ya da bütün cildinizin iltihaplanmasına neden olacaksınız.



Bu sebeple cildinizdeki sorunlu bölge ile temasta bulunmamaya ve o bölgeyi temiz tutmaya kesinlikle özen göstermelisiniz. Bunun yanı sıra cildinizin ürettiği fazla yağı arındırmak için yumuşak ve cildinizi tahriş etmeyen sabunlar ile yüzünüzü düzenli olarak yıkamanız da sivilcelerinizin kurumasına ve yok olmasını sağlayabilir. Ancak bu nokta da özellikle dikkat etmeniz gereken; cildin temizliği mevzusunda aşırıya kaçmamaktır. Çünkü sürekli sorunlu bölgeyi sürekli yıkamanızda cildinizin tahriş olmasına ve sivilcenin bütün yüze dağılmasına sebebiyet verebilir.



En önemli sorulardan biri olan sivilce nasıl geçer doğal yöntemler ile sivilceleri azaltmak mümkündür. Evde kendi kendinize kolayca yapabileceğiniz ve tamamen doğal ürünler içeren kürler hazırlayarak ve sivilcenizin büyümesini engelleyebilirsiniz. Ancak çok ciddi bir cilt problemiyle karşı karşıya iseniz; kesinlikle bir dermatologdan yardım almanızı tavsiye ediyoruz. Doktorunuzun size vereceği hap ya da kremler sayesinde sivilce sorununuzu çözebilirsiniz.







Sivilce İzleri Nasıl Geçer?

Tahriş olan ve yanlış yollarla temizlenen hemen hemen her sivilce arkasında muhakkak iz bırakacaktır. Özellikle beyaz tenli kişileri rahatsız eden bu izlerin kaybolması ise sanılanın aksine oldukça zordur. Belli bir yaşa kadar cildin sürekli kendini yenilenmesinden dolayı; sivilce izleri bir süre sonra cildinizden yok olabilir. Ancak bu süreçte dikkat etmeniz gereken iki önemli husus vardır. Bunlardan ilki sorunlu bölgede çıkan yeni bir sivilceyi de ardında iz bırakacak şekilde yanlış yollarla sıktığınızda; izin geçme ihtimalini yüksek oranda düşürürsünüz. İkinci olarak ise sivilce izlerinizi güneşten koruyucu ürünler ile koruyamazsanız; güneşin zararlı ışınları lekelerin koyulaşmasına neden olacaktır. Böylece sivilce izlerinin yüzünüzden atılma süreci muhtemelen yılları bulacaktır. Ancak bu kadar uzun beklememek istiyorsanız ya da cildinizin kendini yenileyeceği yaşın üstündeyseniz uzmanlardan yardım alabilir ve ilaç yoluyla cildinizin yenilenmesini sağlayabilirsiniz. Buna rağmen sivilce izi tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkilerinin oldukça güçlü olmasından kaynaklı olarak bu yöntem çok da fazla tercih edilmemektedir. Bunun yerine evde kendi kendinize uygulayabileceğiniz tamamen doğal ürünlerle hazırlanan kürler ile de sivilce lekelerinin geçme sürecini hızlandırabilirsiniz.







Sivilce İzleri için Doğal Maske Önerileri

Kafanızı sürekli meşgul eden yüzdeki sivilce lekeleri nasıl geçer sorusuna artık bir cevap aramanıza gerek yok. Çünkü cevap bu sefer buzdolabınızda. Yoğurt, portakal, çilek gibi kolaylıkla ulaşabileceğiniz ürünler ile hazırlayacağınız kürler; hem cilt bakımınızda size fazlasıyla yarar sağlayacak hem de temizleyici kozmetik markalarına tonlarca para yatırmanızı engelleyecek.



● Çileğin diğer asitli meyvelerde olduğu gibi beyazlatıcı etkisi vardır. Yapmanız gereken tarif ise sandığınızdan daha basit. 1 adet çileği çatalla ezerek püre haline getirin ve sıktığınız çileğin suyunu lekelerin üzerinde 20 dakika gibi bir süre boyunca bekletin. Çileği cildinizden temizleme aşamasında ise soğuk su kullanarak gözeneklerinizin gerginleşmesini sağlayabilirsiniz.



● Yoğurdun yapısında bulunan laktik asit, cildinizde beyazlatma etkisi yaratacak. Yoğurt ile hazırlayacağınız kürü düzenli olarak cildinize uyguladığınızda; hem sivilce izleriniz zaman içinde kaybolacak hem de sivilcenizin cildinizi tahriş etmesinden kaynaklı oluşan kızarıklara çözüm bulmuş olacaksınız. Bu mucizevi kürü hazırlarken yapmanız gereken tek şey ise sade yoğurdu 2-3 damla taze sıkılmış limon suyu ve bir tatlı kaşığı yulaf ile karıştırmak ve cildinizde 15-20 dakika boyunca kurumasını beklemek.



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