Yağ Mucizesi!

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Gözenekleri temizliyor, cİldİ pürüzsüzleştiriyor, saçları ipek gibi yapıyor ve kırışıklıklarla savaşıyor. Yeni jerasyon yağlar vücudumuzda mucizeler yaratıyor.

Yazı: Güzide Yülek / Seninle

Çok değil daha geçtiğimiz yıla kadar ‘yağ’ ve ‘yüz’ kelimeleri pek birlikte anılmazdı. Ancak bu geçmişte kaldı, şimdi adeta yağ fırtınası başladı. Son dönemde güzellik dünyasında yağların sözü sıkça geçiyor. Bir yıllık geçmişine rağmen gelişen yağ pazarında mucize içerikler saçlarda, ciltte, vücutta kısacası tepeden tırnağa kullanılıyor. Peki, yağlarla ilgili tüm detayları öğrenmeye hazır mısınız? Doğru yağı seçerseniz cildiniz daha ışıltılı, daha nemli, daha genç görünecektir.

Cilt ve vücut yağları sivilce yapar mı?

Sivilceye, akneye meyilli ciltlerde daha düne kadar yağsız ürünler tercih diliyordu. Oysa artık yüz yağları hafif içerikleriyle mucizeler yaratıyor. Sentetik ya da doğal içerikli yağlar çabucak emiliyor, gözenekleri tıkamıyor ve mevcut lekeleri artırmıyor. Örneğin lavanta, pek çok yüz yağının içeriğinde bulabileceğiniz bir yağ türü. Üstelik antienflamatuar ve antibakteriyel özellikleri sayesinde sivilceleri silip atmanıza yardımcı oluyor.

Yağ cilt için kötü değil hatta iyidir.

Her şeyden önce yağ cildi iyi nemlendirir. Çünkü yağ destekli ürünlerde sentetik ve doğal olan ve cildin nem bariyerini destekleyen tüm içerikler bulunur. Eğer cildiniz kuruysa, nem bariyeriniz hasar görmüş demektir. Buna yağlarla çözüm bulabilirsiniz. Yağların içeriklerindeki esansiyel yağ asitleri, çukurları doldurarak cildin kendini onarmasını sağlıyor ve zamanla daha nemli kalmasına yardımcı olur. Üstelik hepsi bu kadar da değil! Bazı yağlar kızarıklığa ve cilt hassasiyetine de iyi geliyor. Kısacası zamanı geri sarmak için bire birler. Argan, ayçiçeği ve kamelya gibi antioksidan yağlar ise bileşenlerindeki E vitaminiyle kolajen üretimini artırıyor. Eğer bu tür yağları günde bir kere kullanırsanız, bir ay gibi kısa bir sürede kırışıklıklarınızın azaldığına şahit olabilirsiniz.

