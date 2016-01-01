Yazı: Elif Gürsoy
Mevsim şartları zorlaşıyor. Soğuk havanın etkisiyle ciltler hemen kurumaya, tahriş olmaya ve çatlamaya başlıyor. Zorlu hava şartları cilt dokusunu olumsuz yönde etkilerken, tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Kuru bir cilttense, yumuşak ve neme doymuş bir cilde sahip olabilmek hayal değil. Alınması gereken önlemlerin, en doğal ve pratik yollarla olması gerektiğine inanıyorsanız, bu ev yapımı krem tarifleriyle cildinizi neme doyuracaksınız.
Tüm cilt tipleri için
Malzemeler
• 500 g buğday yağı
• 500 g elma
• 1 g lanolin
• 30 g balmumu
• 100 g elma çiçeği
Uygulanışı
Elmaları püre haline getirdikten sonra tavada ısıtın. Başka bir tavada lanolin, buğday yağı, balmumunu karıştırarak ısıtın. Hazırladığınız elma püresini de ilave edin. Elma çiçeğini demledikten sonra süzün. Karışımın içine ufak ufak damlatarak ekleyin. Hepsini tekrar ısıtın ve süzgeçten geçirin. Krem kıvamına gelince cam bir kavanoza koyun. Her sabah temiz cildinize sürebilirsiniz.
Kuru ciltlere
Malzemeler
• 2 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 çay kaşığı karanfil
• 2 adet havuç
• 1 çubuk meyan kökü
Uygulanışı
Havuçları rendeledikten sonra üzerine çıkacak kadar zeytinyağı ile meyan kökü ve karanfil ekleyin. Karışımı cam kavanoza dökün. Bir tencereye su doldurup, içine bir havlu koyun. Üzerine cam kavanozu yerleştirerek, kısık ateşte benmari usulü 30 dakika boyunca ısıtın. Bu karışımı bir gece bekletip, ertesi gün süzerek kullanabilirsiniz.
Gece nemlendirmesi
Malzemeler
• 10 damla adaçayı
• 5 damla gül yağı
• 50 g Hindistan cevizi yağı
• 16 damla lavanta yağı
• 1 tatlı kaşığı esmer pirinç nişastası
Uygulanışı
Malzemelerin tamamını karıştırın. Yatmadan önce gece kremi olarak cildinize sürün.