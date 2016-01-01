Evde rahatlıkla yapıp, uygulayabileceğiniz doğal yüz nemlendiricileriyle cildinizi kışa detoks yaparak hazırlayın!

Yazı: Elif Gürsoy



Mevsim şartları zorlaşıyor. Soğuk havanın etkisiyle ciltler hemen kurumaya, tahriş olmaya ve çatlamaya başlıyor. Zorlu hava şartları cilt dokusunu olumsuz yönde etkilerken, tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Kuru bir cilttense, yumuşak ve neme doymuş bir cilde sahip olabilmek hayal değil. Alınması gereken önlemlerin, en doğal ve pratik yollarla olması gerektiğine inanıyorsanız, bu ev yapımı krem tarifleriyle cildinizi neme doyuracaksınız.







Tüm cilt tipleri için

Malzemeler

• 500 g buğday yağı

• 500 g elma

• 1 g lanolin

• 30 g balmumu

• 100 g elma çiçeği



Uygulanışı

Elmaları püre haline getirdikten sonra tavada ısıtın. Başka bir tavada lanolin, buğday yağı, balmumunu karıştırarak ısıtın. Hazırladığınız elma püresini de ilave edin. Elma çiçeğini demledikten sonra süzün. Karışımın içine ufak ufak damlatarak ekleyin. Hepsini tekrar ısıtın ve süzgeçten geçirin. Krem kıvamına gelince cam bir kavanoza koyun. Her sabah temiz cildinize sürebilirsiniz.







Kuru ciltlere

Malzemeler

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 çay kaşığı karanfil

• 2 adet havuç

• 1 çubuk meyan kökü



Uygulanışı

Havuçları rendeledikten sonra üzerine çıkacak kadar zeytinyağı ile meyan kökü ve karanfil ekleyin. Karışımı cam kavanoza dökün. Bir tencereye su doldurup, içine bir havlu koyun. Üzerine cam kavanozu yerleştirerek, kısık ateşte benmari usulü 30 dakika boyunca ısıtın. Bu karışımı bir gece bekletip, ertesi gün süzerek kullanabilirsiniz.







Gece nemlendirmesi

Malzemeler

• 10 damla adaçayı

• 5 damla gül yağı

• 50 g Hindistan cevizi yağı

• 16 damla lavanta yağı

• 1 tatlı kaşığı esmer pirinç nişastası



Uygulanışı

Malzemelerin tamamını karıştırın. Yatmadan önce gece kremi olarak cildinize sürün.



