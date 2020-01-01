Orta Çağ döneminde şifa için kullanılan kırmızı pancarın faydaları günümüzde de biliniyor. Akdeniz, Ege ve Marmara’da üretilen pancarı en çok tüketen bölgeler de buralar. Pek çok hastalığa faydalı olan kırmızı pancarın aşırı tüketimi ise sorun yaratabilir. Özellikle diyabet ve hipertansiyon hastalarının kullanması tavsiye edilse de dozajı aşmamaları çok önemli.

Ülkemizde Ege, Akdeniz ve Marmara’da yetiştirilen kırmızı pancarın faydaları pek çok insanın ilgisini çekiyor. Henüz kırmızı pancarın tadını bilmeyenler olduğu gibi bir kez tadına bakıp bir daha ağzına koymayan çok fazla insan da var. Bu insanlardan biriyseniz bu kırmızı sebzenin sağlığa ne kadar faydalı olduğunu öğrenince eminiz yeniden yemeye başlayacaksınız. Sağlıklı yaşamayı kendisine amaç edinenler çoktan dolabında kımızı pancara yer açtı bile… Siz neden açmayasınız? Hadi gelin beraber kırmızı pancarın faydaları neler öğrenelim.



Kırmızı Pancarın Faydaları

Pek çok vitamin ve mineral barındıran kırmızı pancarın faydaları saymakla bitmiyor. Çiğ ve pişirilerek tüketilen kırmızı pancarın posası da suyu da sağlığa çok faydalı. Kanserden hipertansiyona, enfeksiyondan bağışıklığı kuvvetlendirmeye kadar pek çok yararı var. Orta çağ döneminden beri tedavi amaçlı da kullanılan kırmızı pancar kalsiyum, potasyum, demir, vitamin ve protein barındırır. Beyne giden kan akışını hızlandırması nedeniyle düzenli tüketilmesi alzheimer hastalığına karşı destekleyici olabilir. Kan basıncını düzenlediği için, kalp krizi ve yetmezliği gibi dolaşıma bağlı hastalıklarına karşı pancarın mucizevi etkileri olduğu düşünülüyor. Yüksek posa içeren kırmızı pancarın faydaları arasında bağırsak hareketlerini düzenlemesi de sayılabilir. Özellikle kabızlık, şişkinlik gibi şikayetiniz varsa kırmızı pancar tüketerek sindirimin sisteminizi düzenleyebilir ve kolon kanserine karşı önlem alabilirsiniz. Ayrıca böbrek hastalıklarına iyi geldiği bilinen pancarın, akciğer ve cilt kanserine karşı koruyucu olduğu da belirtiliyor. Pancar suyunu havuç özüyle kullanarak lösemi tedavisinde kullandığını söyleyenler de var. Ayrıca saç dökülmesine ve pek çok cilt hastalığına iyi gelen kırmızı pancarın sarı göz hastalığının tedavisine destekleyici olarak kullanılması da önerilir. Kilo vermek isteyenler için bulunmaz nimetlerden biri olan kırmızı pancarın faydaları arasında yüksek lif ve su içerirken düşük kaloriye sahip olmasını sayabiliriz.

Kırmızı Pancarın Zararı Var mı?

Kırmızı pancarın faydaları olsa da fazla tüketildiğinde zararları olabileceğini belirtelim. Kan basıncını dengelemesi nedeniyle hipertansiyon hastalarının aşırı pancar tüketimi, sodyum içermesi nedeniyle tam tersi bir etki yaratabilir. Bu sebeple hipertansiyonu olanların günde 1 su bardağından fazla pancar tüketmemesi gerekir. Diyabet hastaları da haftada 2-3 kez 1 adet pancardan fazla tüketmemeli. Ayrıca pancar suyu seyreltilerek elma, havuç, kereviz gibi sebze ve meyvelerle birlikte içilmeli. Seyreltilmeden tüketilmesi karaciğeri yorabilir ve ses tellerine zarar verebilir. Ayıca ülser ve böbrek taşı rahatsızlığı olanların pancardan uzak durması gerekir. Kırmızı pancarın faydaları ile şifalanmak istiyorsanız dikkatli tüketmenizde fayda var. Kronik rahatsızlığı olanlarnı doktoruna danışarak tüketmesi tavsiye edilir.

Kırmızı Pancarı Nasıl Tüketmeli?

Yılın her mevsimi bulabileceğiniz kırmızı pancarı besin değerinin en yüksek olduğu haziran ile ekim ayları arasında tüketmenizi tavsiye ederiz. Kırmızı pancarın faydaları kökünde olduğu kadar yapraklarında da mevcut. B6 vitamini, protein, fosfor, çinko, magnezyum, bakır, manganez ve potasyum gibi faydalı pek çok mineral içeren yaprakları kavrulup yenilebilir. Dilerseniz kavurduğunuz pancar yapraklarına yumurta ekleyerek omlet yapabilirsiniz. Ayrıca garnitür ve salatalarda hem kökünü hem de yaprakları zeytinyağı ve limonla tatlandırarak tüketebilirsiniz.