Gözler, bir kişide ilk dikkat edilen alandır. Kirpiklerin uzun ve sağlıklı olması bakışları ve gözlerin güzelliğini ortaya çıkarır.

Kaş ve kirpiklerin dolgun olması tüm yüz hatlarını ortaya çıkarır. Genetik özelliklerden, kullanılan kalitesiz, sağlıksız ürünlerden ya da yaşamın stresli şartlarından dolayı kirpikler dökülebilir veya kısa kalabilir. Doğal yöntemlerle kirpiklerin ve kaşların daha sağlıklı olması sağlanabilir.



Sağlıklı uzayan gür saç, kaş, kirpik öncelikle sağlıklı beslenme ile mümkün olacaktır

Saç, kaş, kirpikleri beslemek, canlandırmak, uzatmak için ilk olarak doğru beslenmeye dikkat edilmelidir. Beslenme düzeninde mutlaka; A, C, D, E, K vitaminleri, Riboflavin, Biotin alımının düzenli olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Beslenme yöntemleri, kirpik ve kaşların, saçların hatta tırnakların daha sağlıklı olmasına fayda sağlayacaktır.



Asla göz makyajımızla uyumuyoruz

Göz makyajı ile uyumak, kirpiklerin havasız kalmasına ve daha hızlı dökülmesine yol açacaktır. Kullandığımız rimel, eyeliner ve kalemler göz sağlığını da tehlikeye atabilir. Bu sebeple de kirpik kökleri güçsüzleşir. Göz makyajı bu sebeple de uyumadan önce mutlaka temizlenmelidir.



Yağlarla kirpikleri besleyelim

Kirpikler doğal yağlarla daha uzun olabilir. Özellikle zeytinyağı ve hint yağı kirpiklerin beslenmesine destek olacaktır. Bu işlem her gece ya da haftada 3 kez uygulanırsa daha sağlıklı ve hızlı uzayan kirpiklere kavuşabiliriz.



E vitamini kirpikleri besler

Saç, kaş, kirpik gibi tüm istenen tüylerin daha güçlü, canlı olması ve hızlı uzaması için temel vitaminlerden birisi E vitaminidir. E vitamini kirpikleri besler ve daha gür olmasını sağlar.



Maskara ve kirpik kıvırıcı kullanımını kısıtlayın

Kirpikler de tıpkı saçlar gibi çok sık ve çok yoğun kimyasal ürünler kullanılması, yoğun işlemlerden geçmek için fazla hassastır. Bundan dolayı da her gün maskara ve kirpik kıvırıcısı kullanmak kirpiklerin zarar görmesine yol açacaktır. Uzun ve dolgun kirpikler, bakışlarımıza çok derin anlam katar. Kirpik perması ve ipek kirpik gibi uygulamalar kirpiklerin dökülmesine yol açar.



Kaynak: http://www.aysetolgaiyiyasam.com/kirpik-uzatma-yontemleri

