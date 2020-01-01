Zengin besin değeriyle adından söz ettiren kuru üzüm, tatlılarda, çerez tabaklarında ve bazı yemeklerde görmeye alışık olduğumuz lezzetlerden. Demir, kalsiyum ve potasyum açısından zengin olduğu için sayısız yararıyla da dikkatlerden kaçmıyor, birçok sağlık sorununa iyi geliyor. Kuru üzüm faydaları konusunda bir derleme hazırladık.

Zengin besin değeriyle adından söz ettiren kuru üzüm, tatlılarda, çerez tabaklarında ve bazı yemeklerde görmeye alışık olduğumuz lezzetlerden biri. Demir, kalsiyum ve potasyum açısından zengin olduğu için sayısız yararıyla da dikkatlerden kaçmıyor. Kuru üzüm faydaları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmaya hazır mısınız?



Karaciğeri Temizler

Kuru üzüm faydaları dendiği zaman akla ilk gelen tabii ki karaciğeri temizleme özelliğidir. Kuru üzüm suyu, kısa süre içinde karaciğeri toksinlerden arındırarak temizliyor, karaciğerin işlevini en iyi şekilde yerine getirmesine yardımcı oluyor. Karaciğerle ilgili yaşanan sağlık sorunlarının son yıllarda ciddi derecede artış gösterdiği göz önünde bulundurulduğu zaman tüketilen gıdaların önemi daha net ortaya çıkıyor. Çünkü yalnızca yediklerinize dikkat ederek aslında birçok hastalık için önlem almış oluyorsunuz.

Enerji Verir

Güçlü bir karbonhidrat kaynağı olan kuru üzüm, vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi çok büyük oranda sağlıyor. Zinde ve enerjik hissetmek için kuru üzüm tüketmekte fayda var. Unutmayın ki spor yapan ve uzun saatler çalışan insanlar kuru üzümü yanlarından eksik etmiyor. Kendinizi yorgun hissettiğiniz ve daha fazla güce ihtiyaç duyduğunuz her zaman kuru üzüm yiyerek farkı hissedebilirsiniz.





Kan Basıncını Düzenler

Kuru üzüm faydaları arasında kan basıncını dengelemek de yer alıyor. Çünkü potasyum, lif ve antioksidanlar açısından fazlasıyla zengindir.

Kolesterolü Düşürür

En az kendisi kadar yararlı olan kuru üzüm suyu, kolesterolü düşürdüğü için kalp hastalıklarına karşı koruyor. 150 gram kuru üzümü 2 bardak suda 20 dakika kaynatarak tahmin ettiğinizden çok daha kolay şekilde kuru üzüm suyu elde edebilirsiniz. Kuru üzümleri ayırdıktan sonra kalan suyu bir gün sonra aç karna içebilirsiniz. Böylece kolesterolünüz düştüğü gibi karaciğeriniz de temizlenmiş olacaktır.

Dişleri Korur

Diş ve diş eti sorunlarıyla her yıl milyonlarca insan savaşıyor… Kuru üzümün içerdiği aleanolik asit, diş çürükleri ve diş eti iltihaplarıyla mücadele ediyor. Bu nedenle uzmanlar fazla abartmamak ve genelde suyunu içmek kaydıyla diş sağlığını korumak için kuru üzümden yararlanmak gerektiğini belirtiyor.

Sabahları Kuru Üzüm Yemenin Yararları

Kuru üzüm faydaları ile her yeni güne sağlık dolu başlayabilirsiniz. İşte sabahları tüketildiği zaman ortaya çıkan bazı yararları;

Yüksek oranda lif içerdiği için bağırsakları hareketlendirerek kabızlığı ortadan kaldırır.

Hipertansiyonu düşürür.

Kansızlığa iyi gelir.

Kalsiyum ile kemikleri güçlendirir.

Vücudun pH dengesini sağlar.

Evde Nasıl Üzüm Kurutulur?

Kuru üzüm faydaları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olduğunuza göre kendi üzümünüzü de kurutmaya başlayabilirsiniz! Üzüm kurutmanızı sağlayacak 3 farklı yöntem mevcut. Üzümlerinizi güneşte, fırında veya dehidratör yani gıda kurutma aracıyla kurutabilirsiniz. Dehidratör her ne kadar pek çok evde bulunmasa da meyve kurutma işlemini pratik hale getirmesi nedeniyle son zamanlarda popülerleşiyor.