5,5 aylık hamile Ege Kökenli bebeğini kaybetti!

'Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu', 'Güneşin Kızları', 'Asla Vazgeçmem' ve 'Kalp Atışı' gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncu Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile nikah masasına oturmuştu.

Kökenli, geçtiğimiz aylarda hakkında çıkan 'hamilelik' iddialarını doğrulamış ve anne olacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

KARNI BURNUNDA POZLAR

İlk kez anne olmaya hazırlanan Kökenli, büyüyen karnıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaşmıştı.

32 yaşındaki ünlü oyuncu, hamileliğinin 22.haftasında bebeğini kaybettiğini açıkladı. Kökenli şu ifadeleri kullandı:

"MİNİK KIZIMIZI KUCAĞIMIZA ALAMADIK"

"Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22.haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik. Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık. Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimizde alan tanımayı tercih ediyoruz.